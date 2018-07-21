Kemeraltı'nda 3 büyük değişiklik

İzmir Tarih Projesi kapsamında kentlilerin tarihle bağını güçlendirmek ve Kemeraltı bölgesinde canlılığı artırmak için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, Balıkçılar Meydanı'nı tamamlayıp Namazgah Hamamı'nda son rötüşlere başladı. Büyükşehir, aşırı yağışlardan zarar görmemesi için Kemeraltı'nın çevresine 4.5 kilometrelik kuşaklama hattı da yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen İzmir Tarih Projesi kapsamında, Kemeraltı’nın sağlıklaştırılması ve canlandırılması için birçok proje hayata geçmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yakından takip ettiği projede, farklı kollardan farklı çalışmalar yürütülüyor.

1- Yağmur suları için kuşaklama hattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi çarşıyı ve çevresini geleceğe taşımak için oluşturduğu Kemeraltı projesinin ilk etabı olan "Yağmursuyu Terfi Merkezi ile Fevzipaşa Bulvarı –Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi’ni Kapsayan (Kuşaklama Hattı) Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının Yapılması” işi kapsamında önce, tarihi çarşının alt yapısı güçlendiriliyor. Bu çerçevede başlatılan 4.5 kilometrelik kuşaklama hattı (Yağmursuyu, içmesuyu, atıksu, elektrik) ve terfi merkezinin yapımı sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, İzmir'in bu tarihi bölgesinden gelen atıksular ve yağmur suları, İzmir Büyükşe hir Belediyesi ana hizmet binası karşısında yapılan terfi merkezinde toplanacak. Yağmur suları denize atıksular ise Gümrük Pompa istasyonuna gönderilecek. Geçtiğimiz Ocak ayında başlanan çalışmalar 1 yıl içinde tamamlanacak.

Kemeraltı Çarşısı’ndaki atıksu ve yağmur sularının, henüz betonarme imalat yokken taş veya tuğladan kagir imalat olarak yapıldığı ve tonoz galeriler aracılığıyla toplandığı biliniyor. Dolayısıyla bölgedeki kanal ve yağmur suları "bütünleşik sistem" olarak çalışıyor. Yıllar içerisinde Kemeraltı geliştikçe kanal ve yağmur suyu hattına ilaveler yapılsa da, tarihi çarşının atık su yapısı şimdi baştan sona yenileniyor. Proje çerçevesinde kanal ve yağmur suları ayrı toplanarak yağışlı havalarda yaşanan su birikintilerinin önüne geçilecek. Kemeraltı Çarşısı’nda yeniden oluşturulacak alt yapı kapsamında, mevcut içme suyu sistemi de baştan sona yenilenecek.

2- Balıkçılar Meydanı'nda işlem tamam

Kemeraltı’nın merkezinde yer alan Taşçılar İçi Katlı Otoparkı ile balık halinin arazisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Balıkçılar Meydanı”na dönüştürüldü. 866, 871, 874 ve 876 sokakları arasında kalan bu bölüm, kentin yeni çekim merkezi haline gelmeye hazır. 1431 metrekarelik alanda bölgenin sokak kurgusu, mimari karakteri ve ticari faaliyetleri ile uyumlu, çağdaş mimari diline sahip bir konseptte oluşturulan mekanın işletilmesi için çalışmalar başladı.

Meydanda oturma birimleri ve peyzaj düzenlemeleriyle kentlilerin vakit geçirebileceği bir dinlenme alanı oluşturuldu. Alanda 5 tanesi iki katlı olmak üzere 9 restoran, 9 balık satış birimi olarak tasarlanan dükkan ve 1 adet halkın kullanımına açık tuvalet yapıldı. İzmirlilerin interaktif bir şekilde faydalanacağı açık mekanlar ve teraslar oluşturuldu ve bu alanların bir kısmı restoranlara hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yapının üst katına hizmet veren teras ve terasa açılan restoranlara erişimi sağlayan merdivenlerin ön tarafında kuru havuz ve yapının iç avlusunda meydan yapıldı. Çevre sokaklardan geçitler ile erişilen yapının iç avlusunda ise yine oturma bi rimleri ve bir havuz yer alıyor. Peyzaj düzenlemeleri ile öne çıkan bu alan, kentlilerin hoşça vakit geçireceği ve aynı zamanda restoranların servis verdiği bir bölüm olarak hizmet edecek.

3- Namazgah’ta son rütuşlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tarih Projesi kapsamında 16. yüzyıldan kalan ve yıkılmak üzere olan Namazgah Hamamı'nı da restore ediyor. Agora bölgesindeki tarihi hamam, yaklaşık 1.2 milyon liralık yenileme çalışmasından sonra Ağustos’un sonlarına doğru yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Agora alanı içinde kalan tarihi Namazgah Hamamı, 16. yüzyıldan günümüze ulaşıyor. Yakın zamana kadar işlevini sürdürdüğü bilinen hamam, kadınlar ve erkekler kısmından oluşan "çifte hamamlar" grubunda yer alıyor. 762 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın restorasyon çalışmalarında orijinali koruyarak restore eden Büyükşehir Belediyesi, gerekli sağlamlaştırma ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, hamamın kuzey ve batı cephesine bitişik bulunan muhdes hacimleri, yapının iç mekânlarında bulunan muhdes kaplamalar ve duvar eklerini kaldırdı; bütün sıva raspası işlerini tamamladı. Hamamın doğusunda bulunan hasarlı han duvarı ahşap askıya alma sistemi ile desteklendi. Duvar sıva raspası çalışmaları tamamlandıktan sonra enjeksiyon yöntemi ile güçlendirildi ve ahşap askı sökülerek kalıcı olan çelik taşıyıcı sistemi ile duvar koruma altına alındı. Erkekler Bölümü ve Kadınlar Bölümü olarak iki girişi olan hamamın soyunmalık kubbeleri alaturka kiremit ile kaplandı. Kubbelerdeki pencereler ve muhdes ışık gözleri kapatıldı, özgün ışık gözleri fil gözü camların montajı yapıldı. Göbek taşı, sekiler ve kurnalar aslına uygun şekilde yenilendi.