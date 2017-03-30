Kemeraltı'nda 9 işyerine hanutçuluk cezası

İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'na alışveriş için gidenleri, çığırtkanlık ve hanutçulukla rahatsız ettiği belirlenen 9 işyeri bir hafta süreyle mühürlendi

Kemeraltı'nda 9 işyerine hanutçuluk cezası

 Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na alışveriş için gidenlerin, çığırtkanlık ve hanutçulukla rahatsız edildiği yönünde şikayetler üzerine, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Konak Belediyesi Zabıta ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, kurallara uymayan 9 işyeri tespit edildi. Bu işyerleri, Konak Kaymakamlığı'nın oluruyla bir hafta süreyle mühürlendi.

Kaynak: DHA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.