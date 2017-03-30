Kemeraltı'nda 9 işyerine hanutçuluk cezası

İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'na alışveriş için gidenleri, çığırtkanlık ve hanutçulukla rahatsız ettiği belirlenen 9 işyeri bir hafta süreyle mühürlendi



Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na alışveriş için gidenlerin, çığırtkanlık ve hanutçulukla rahatsız edildiği yönünde şikayetler üzerine, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Konak Belediyesi Zabıta ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, kurallara uymayan 9 işyeri tespit edildi. Bu işyerleri, Konak Kaymakamlığı'nın oluruyla bir hafta süreyle mühürlendi.

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