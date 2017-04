Kemeraltı'ndaki tarihi oteller yeniden ayağa kaldırılmalı

Kemeraltı ’nın eski canlılığına kavuşması ve yeniden bir çekim merkezi haline gelmesi için yürütülen çalışmalar yanında bölgedeki tarihi otel lerin de ayağa kaldırılması önerildi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Kemeraltı’nın başından sonuna uzanan yolda sıralanan Ankara Palas, Şükran Oteli ve Meserret Oteli gözden geçirilmeli ve eski işlevlerine kavuşturulmalı” dedi.

Kemeraltı için başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, İzmir Ticaret Odası’nın, İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı’nın , İzmir Valiliği’nin, TARKEM’in, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün projeleri olduğunu anlatan İşler, yapılan çalışmaların bir an önce tamamlanıp eyleme geçilmesi gerektiğini söyledi. Onarımı İzmir Ticaret Odası tarafından yaptırılan Başdurak Camisi’nin önemli bir çekim merkezi olacağını ve Kemeraltı’nda bir hareketlilik getireceğini kaydeden Mehmet İşler, “Bu süreçte biz otelciler olarak bu tarihi otellerin de eski görkemli günlerine dönmesini istiyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:“İzmirli’nin yaşam biçiminin merkezi olan Kemeraltı’nı kent insanının yeniden uğradığı, alışveriş yaptığı, severek dolaştığı, esnafın ahi geleneğini yaşattığı, yazarların, şairlerin kafelerde üretim yaptığı, lezzetli ürünleriyle kafelerin buluşma noktası olduğu eski günlerine döndürmemiz şart. Başdurak Camisi’ne gelene kadar, Kemeraltı’nın başından itibaren üç tarihi otelimizi geçiyoruz. Ankara Palas, Şükran Oteli ve Meserret Oteli. Şükran Oteli hala açık ve ayakta. Ankara Palas bugün kapalı iken, Meserret Oteli işlev değişikliğiyle bir çarşı olarak kullanılıyor. Buraları mutlaka gözden geçirilmeli, tarihi oteller ayağa kaldırılmalı, yeniden eski işlevlerine dönmeli” diye konuştu.Yeni Şükran Oteli’nin 112 yıllık tarihi bir yapı olduğuna değinen İşler, “Kemeraltı’nda hala otel olarak işlev gören bu mekana sahip çıkarak, oteli 25 yıldır ayakta tutan işletmecisine destek vererek neden kentlinin belleğinde hala izler taşıyan bir mekana dönüştürmeyelim? dedi. ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Şükran Oteli, Şükran Lokantası, Meserret Oteli adı İzmir’le özdeşleşmiş oteller. İzmir’in kültür mirası bu otellerde. Bugün taklit ürünlerin, ucuz malların duvarlarını kapladığı, kahvehanesi orijinalliğinden uzak bu mekanları el birliğiyle ayağa kaldırmak mümkün” dedi.Turizmde yaşanan sıkıntılı sürecin eninde sonunda biteceğine olan inançlarının her zaman var olduğunu dile getiren Mehmet İşler, “Bugünkü haliyle camilerin, tarihi binaların duvarlarını taklit tişörtlerin, Çin malı kalitesiz ürünlerin kapladığı, sağlıksız gıda mekanlarının çoğaldığı, pasajları kepenklerini indirmiş, hanları karmaşa içinde, hijyenden yoksun çarşıda alarm zilleri çalıyor artık” diye konuştu. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı İşler, şu görüşleri dile getirdi:“Kemeraltı’nın ruhunu öldürmeden, insanların Konak’tan girip Anafartalar Caddesi’ni geçtiği, Hisarönü’nde dolaştığı, yemek yediği, Havra Sokağı’nı gezdiği, Agora’yı ziyaret ettiği tarihi rotayı yeniden çalıştırmak gerek. Buraları kentin can damarı. Bir otel yaşamaya devam ederse, sokaktaki esnaf da kepenk açar, alışveriş canlanır, caddeler ışıl ışıl olur. Kemeraltı yıllardır söylendiği gibi gece de yaşayan bir mekana döner. Bunları yapmak hayal değil. Yeter ki el ele verelim, projelerimizle Kemeraltı’na can suyu verelim” diye ekledi.