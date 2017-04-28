Kemeraltı'nın 'uzun adam'ının yerini eşi aldı

İzmir'de 27 yıldır yöresel kıyafetler ile mesir macunu satan 60 yaşındaki Abdullah Ruhcan, 20 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 'Uzun adam' olarak bilinen Ruhcan'ın yerini ise eşi Sevgi Ruhcan aldı.



2 metre 5 santimlik boyu ile Kemeraltı'nda 'Uzun Adam' olarak bilinen 60 yaşındaki Abdullah Ruhcan, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Yöresel kıyafetler giyerek mesir macunu satan Ruhcan'ın ölümü ile yerini 38 yıllık eşi Sevgi Ruhcan aldı. Bu işi para kazanmak için yapmadığını belirten Sevgi Ruhcan, eşini yaşatmanın acısını hafiflettiğini söyledi.



Eşinin giydiği yöresel elbiseyi kendi ölçülerine göre düzenlettirdiğini belirten Ruhcan, eşi gibi Kemeraltı sokaklarında mesir macunu satmaya başladı. Onun gezdiği yollardan geçmenin özlemini hafiflettiğini anlatan Ruhcan, eşini çok sevdiğini ve onsuzluğa da alışamadığını söyledi.



38 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduklarını belirten Ruhcan, bir de oğullarının olduğunu ancak 37 yaşındaki oğullarının kendileriyle yaşamadığını söyledi. Bu yüzden evde de yalnız kaldığını anlatan Ruhcan, eşinin yürüdüğü yollarda, onun nefes aldığı yerlerde olmanın kendisinin özlemini bir nebze olsun azalttığını anlattı.







Manisa şenliklerinden etkilenmiş

Abdullah Ruhcan'ın 1990 yılında Manisa'da gerçekleşen mesir macunu şenliklerinden etkilendiği ve bu yüzden bu işi yaptığı öğrenildi. Uzun boyu ve yöresel kıyafeti ile dikkat çeken Ruhcan'la turistler de fotoğraf çektirmeden dönmezdi.