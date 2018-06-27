Kemeraltı yağmur suyundan böyle kurtulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı'nda baskınlara yol açan yağmur sularının terfi merkezinde toplanıp denize deşarj edilmesini sağlayacak projede önemli bir adım daha atıyor. Terfi istasyonu inşaatını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tarihi çarşıyı ve çevresini geleceğe taşıyacak projede şimdi de içmesuyu, atıksu ve yağmur suyu hatlarını yenileme çalışmalarına başlıyor. Kemeraltı'nı su baskınlarından kurtaracak bu önemli yatırım için 28 Haziran 2018 (yarın) Perşembe gecesinden itibaren bölgedeki trafik akışında da yeni düzenlemelere gidiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi değerlerinden biri olan Kemeraltı Çarşısı’nı geleceğe taşımak için hazırladığı projenin yapım çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiyor. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası karşısında kurulan terfi istasyonu inşaatı son hızla sürerken, diğer taraftan Fevzipaşa Bulvarı’ndan Kemeraltı’na girişi sağlayan 860-895 ve Şehit Fethi Bey Caddesi’ndeki içmesuyu-atıksu hattı ve yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarına başlanıyor. Proje, aşırı yağışlarda İkiçeşmelik ve yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı'nda baskınlara neden olan yağmur sularının terfi merkezinde toplanıp denize deşarj edilmesini sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nı "kuşaklama" yöntemiyle yapılacak yağmur suyu hatları ve terfi merkezinin ardından, tarihi çarşının tüm sokaklarını kapsayan ve teknik altyapının tamamını yenileyen projelerin yapımına yönelik ihalelere çıkacak.

Minimum sürede tamamlanacak

28 Haziran 2018 Perşembe gecesi başlayacak bu önemli yatırım için bölgedeki trafik akışında da yeni düzenlemelere gidildi. 3 etap halinde uygulanacak projenin ilk etabı kapsamında, 28 Haziran 2018 ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında 860 Sokak'ta çalışma gerçekleştirilecek. Bu nedenle 853 Sokak'ın bir kısmı ve 860 Sokak trafiğe kapatılacak.

İkinci etap çalışmalar 16-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu dönemde Şehit Fethi Bey Caddesi’nin bir kısmı araç trafiğine kapatılacak. Birinci ve ikinci etap süresince Alsancak ve Çankaya yönünden gelen araçlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı kullanarak Mucibur Rahman Sokak’tan Kemeraltı’na giriş yapabilecek.

1-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında uygulanacak 3. etap çalışmalar kapsamında ise Fevzipaşa Bulvarı’nda bir şerit (Teknik durumun gerektirmesi halinde iki şerit) trafiğe kapatılacak. Fevzipaşa Bulvarı ile Şehit Fethi Bey Caddesi kesişimindeki hat deplasesi ise trafiğin etkilenmemesi için 1 gecede bitirilecek.

Kemeraltı geleceğe taşınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi çarşıyı ve çevresini geleceğe taşımak için oluşturduğu Kemeraltı projesinin ilk etabı olan "Yağmursuyu Terfi Merkezi ile Fevzipaşa Bulvarı –Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi’ni Kapsayan (Kuşaklama Hattı) Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının Yapılması” işi kapsamında önce alt yapı güçlendiriliyor. Bu çerçevede başlatılan 4.5 kilometrelik kuşaklama hattı (Yağmursuyu, içmesuyu, atıksu, elektrik) ve terfi merkezinin yapımı sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, İzmir'in bu tarihi bölgesinden gelen atıksular ve yağmur suları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası karşısında yapılan terfi merkezinde toplanacak. Geçtiğimiz Ocak ayında başlanan çalışmalar 1 yıl içinde tamamlanacak.

Baştan sona yenilenecek

Kemeraltı Çarşısı’ndaki atıksu ve yağmur sularının, henüz betonarme imalat yokken taş veya tuğladan kagir imalat olarak yapıldığı ve tonoz galeriler aracılığıyla toplandığı biliniyor. Dolayısıyla bölgedeki kanal ve yağmur suları "bütünleşik sistem" olarak çalışıyor. Yıllar içerisinde Kemeraltı geliştikçe kanal ve yağmur suyu hattına ilaveleri yapılsa da, tarihi çarşının atık su yapısı şimdi baştan sona yenileniyor. Proje çerçevesinde kanal ve yağmur suları ayrı toplanarak yağışlı havalarda yaşanan su birikintilerinin ö ;nüne geçilecek. Kemeraltı Çarşısı’nda yeniden oluşturulacak alt yapı kapsamında, mevcut içme suyu sistemi de baştan sona yenilenecek.