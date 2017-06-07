"Kemeraltı yağmurdan sonra Venedik'e dönüyor" iddiası

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, Kemeraltı Çarşısı'nda geçen hafta etkili olan yağışlar sonrası bazı dükkanların sular altında kaldığını hatırlatarak, İzmir Büyükşehir Belediyesinin altyapı konusunda gereken yatırımları yapmadığını iddia etti

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya yaptığı açıklamada, 12 bin esnafın bulunduğu çarşının, dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi özelliğini taşıdığını ancak hak ettiği yatırımları çekemediğini dile getirdi.



Tarihi çarşıda altyapı eksikliğinin son 7-8 yıldır ayyuka çıktığını belirten Kaya, "Çok eski kanalizasyon sistemi olduğu için artık Kemeraltı, yağan yağmura ve tepelerden gelen suya cevap veremiyor. Çarşı her yağmurdan sonra Venedik'e dönüşüyor. Esnafımız da müşterimiz de mağdur oluyor. Altyapının değişmesi, yenilenmesi lazım. " diye konuştu.



Kaya, Kemeraltı esnafının yağmurlu havalarda artık kendi önlemlerini almaya başladığını dile getirerek, yaşanan altyapı sorunlarını anlatmak üzere İZSU'ya yazılı başvuru yaptığını ancak hiçbir yetkiliden dönüş olmadığını savundu.



Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kocaoğlu'nun eylül ayında Kemeraltı'nda altyapının yenileneceğini ifade ettiğini ancak henüz bir çalışma göremediklerini ifade eden Kaya, "Kanalizasyonun vakumlu sistemle yapılacağı, boruların değişeceği, fiber ağların elden geçirileceği söylendi. Biz esnaf olarak bu çalışmaların başlayacağı günü bekliyoruz." dedi.



Çarşıya son dönemde en ciddi yatırımın MOBESE kameralarının kurulması olduğunu, bu yatırımı talimatlandıran Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür borçlu olduklarını ifade etti.



Kilisesi, sinagogu ve camisi bulunan tüm dinlere ev sahipliği yapan tarihi çarşıya gelen turist sayısında son yıllarda büyük bir düşüş olduğunu da savunan Kaya, Vali Erol Ayyıldız'ın başkanlığında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri, yerel yöneticiler ve esnaf olarak bir çalışma programı hazırladıklarını sözlerine ekledi.





