Kemeraltı yıkılmaz, her geçen gün büyüyor

İTO Meclis Üyesi Adil Özyiğit'in 'Kemeraltı kaderine terk edildi' sözlerine Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya'dan yanıt geldi: Sorunlarımızı Valilik ve belediyelerimizin desteğiyle birer birer çözüyoruz. Kaderine terk edilmenin aksine, tarihi çarşı yakında cazibe merkezi olacak. Kemeraltı, sadece İzmir'e değil, Ege Bölgesi'nin tamamına hitap ediyor

Gökay Akgün-"Tarihi

Kemeraltı, 4'üncü yüzyıldan bu yana dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi. Bu kadar büyük bir alanın doğal olarak sorunları var ve olmaya devam etmesi kaçınılmaz. Son 10-12 yılda alınan göçler ve şehrin göbeğinde yapılmasına izin verilen AVM'lerin Kemeraltı esnafında kan kaybına yol açtığı bir gerçek. Bunun üzerine, döviz kuru artışı nedeniyle Türkiye genelinde yaşanan ekonomik krizi de eklediğimizde elbette 'Kemeraltı esnafı güle oynaya iş yapıyor' diyemeyiz. Ancak sadece sorunları söylersek ilerleme yolunda mesafe katedemeyiz. Çözüm üretmek ve çözümleri uygulamak zorundayız. Biz, Kemeraltı Derneği'nin yönetimine getirildiğimiz günden beri çarşı esnafının sorunlarının çözülmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle, 'yetkililerin çözüm çağrılarına kulak tıkadığı' iddiası kesinlikle doğru değil. Sahadakiler olarak sıkıntıları tespit edip çözüm önerileri üreterek kapılarını çaldığınızda, bu şehri yönetenler de elini taşın altına koymaktan kaçmıyor.

Tarihi çarşıda, yıllardır bitmeyen işportacı sorunu, bir önceki İzmir Valisi Sayın Mustafa Toprak döneminde çözüldü. Bu adımın ardından ziyaretçi sayımız arttı. Kemeraltı esnafı bu sayede nefes aldı. Şimdiki Valimiz Sayın Erol Ayyıldız da Kemeraltı esnafından desteğini esirgemiyor. Sıkıntıların aşılması için esnaf, valilik ve belediyeler işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.



'Kaderine terk edilmedi'



Çok büyük bir alanda hizmet veren Kemeraltı'nın bazı sokaklarında, çok eski ve yıkılmaya mahkum binalar var. Ancak bu binalar kimsenin sağlığını tehdit etmiyor. Belediye yetkililerinin yaptığı denetimler neticesinde, yıkılması muhtemel binalarla ilgili gerekli tedbirler alınıyor. Yıllardır Kemeraltı'nda, metruk bina yüzünden kimseye zarar gelmemiş olmasından da, yönetmeliklerin olması gerektiği gibi uygulandığı sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla tarihi çarşı için 'İlgisizlikten depreme bile gerek kalmadan kendi kendine yıkıldan bir yer' gibi ifadeler kullanmak yersiz.

Eğer Kemeraltı kaderine terk edilmiş olsaydı, çarşıya turistlere hizmet veren bir enformasyon merkezi açılmazdı. Esnafın talepleri doğrultusunda trafikle ilgisi olmadan insanları çarşıya taşıyan bir üst geçit yapılmazdı. Başbakanlık ve Orman Bakanlığı'nın kredi katkılarıyla Kemeraltı'na MOBESE konulmazdı. Metronun Konak ve Çankaya istasyonlarında Kemeraltı anonsları yapılmazdı. Tüm bu işlerle çarşının giderek daha fazla hareketlendiğini görüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Kemeraltı'nın ziyaretçisi bitmez. Çünkü buradaki ürün yelpazesini AVM'lerde bulamazsınız. Burada yaşayan bir tarih var. Kemeraltı, sadece İzmir'e değil, Ege Bölgesi'nin tamamına hitap ediyor.



'Çarşıda 12 bin esnaf var'



Hedeflenen projeler hayata geçirildikçe Kemeraltı'nın ziyaretçisi de artacak. Bu çarşıda birçok dinden insan var. O dinlerin ibadethaneleri var. Yani sıradan bir çarşıdan söz etmiyoruz. Burası din turizmi için bile müsait. Böyle bir açık hava alışveriş merkezinin cazibe merkezi olmasından doğal ne olabilir! Yakında Büyükşehir Belediyesi buradaki altyapı çalışmalarını tamamlayacak ve bir sıkıntı daha yok olacak. Yaklaşık 5 senedir dernekte başkanlık yapıyorum ve çarşıyı hareketlendirmek, dertlere derman bulmak için hep birlikte mesai harcıyoruz. Bu çarşıda 12 bin esnaf var. Hepsinin yanında çalıştırdığı kişileri ve ailelerini düşündüğünüzde buradan ne kadar fazla insanın karnını doyurduğunu hesap edebilirsiniz. Bizim yapmamız gereken, bu şehrin 'ağabeylerinin' de desteğini alarak tarihi çarşıyı layık olduğu hale getirmek. Bunu, sorunları çözüm önerisi sunmadan dile getirerek başaramayız. Öyle yaparsak, yani tarihi çarşının viran halde olduğunu, kendi kendine yıkıldığını, esnafın dükkanlarını kapatıp gittiğini, işlerin gitgide daha vahim hale geldiğini falan söylersek İzmirlileri buradan soğuturuz. Bu tip söylemleri yanlış buluyorum. '2016 Kemeraltı yılı olacak' demiştik, oldu. 2017 yılında hayata geçirilecek projelerle yaşayan bir Kemeraltı olacak. Burası cazibe merkezi haline gelecek. Kimsenin şüphesi olmasın. -"Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın birçok sorunu var. Esnaf bu sorunlar çözülemediği için kepenk indirmek zorunda kalıyor. İlgisizlik yüzünden Kemeraltı depreme gerek kalmadan kendi kendine yıkılıyor." Bu sözler İzmir Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Adil Özyiğit'e ait. Özyiğit, gazetemize yaptığı açıklamada tarihi çarşıda gerçekleştirilmeyen projeler olduğunu ve yetkililerin çözüm önerilerine kulaklarını tıkadığını söylerek eleştirilerini sıralamıştı. Özyiğit'in sözlerine yanıt, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya'dan geldi. Geçmişten gelen sorunların, işbirliği içinde çalışılarak çözüldüğünü, tarihi çarşıyı her kesimden ve yaş grubundan insanlar için bir cazibe merkezine dönüştüme yolunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Kaya, "İzmirlileri Kemeraltı'nda alışveriş yapmaktan vazgeçirecek cümleler kuran karşısında beni bulur" diyerek şöyle devam etti:Kemeraltı, 4'üncü yüzyıldan bu yana dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi. Bu kadar büyük bir alanın doğal olarak sorunları var ve olmaya devam etmesi kaçınılmaz. Son 10-12 yılda alınan göçler ve şehrin göbeğinde yapılmasına izin verilen AVM'lerin Kemeraltı esnafında kan kaybına yol açtığı bir gerçek. Bunun üzerine, döviz kuru artışı nedeniyle Türkiye genelinde yaşanan ekonomik krizi de eklediğimizde elbette 'Kemeraltı esnafı güle oynaya iş yapıyor' diyemeyiz. Ancak sadece sorunları söylersek ilerleme yolunda mesafe katedemeyiz. Çözüm üretmek ve çözümleri uygulamak zorundayız. Biz, Kemeraltı Derneği'nin yönetimine getirildiğimiz günden beri çarşı esnafının sorunlarının çözülmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle, 'yetkililerin çözüm çağrılarına kulak tıkadığı' iddiası kesinlikle doğru değil. Sahadakiler olarak sıkıntıları tespit edip çözüm önerileri üreterek kapılarını çaldığınızda, bu şehri yönetenler de elini taşın altına koymaktan kaçmıyor.Tarihi çarşıda, yıllardır bitmeyen işportacı sorunu, bir önceki İzmir Valisi Sayın Mustafa Toprak döneminde çözüldü. Bu adımın ardından ziyaretçi sayımız arttı. Kemeraltı esnafı bu sayede nefes aldı. Şimdiki Valimiz Sayın Erol Ayyıldız da Kemeraltı esnafından desteğini esirgemiyor. Sıkıntıların aşılması için esnaf, valilik ve belediyeler işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.Çok büyük bir alanda hizmet veren Kemeraltı'nın bazı sokaklarında, çok eski ve yıkılmaya mahkum binalar var. Ancak bu binalar kimsenin sağlığını tehdit etmiyor. Belediye yetkililerinin yaptığı denetimler neticesinde, yıkılması muhtemel binalarla ilgili gerekli tedbirler alınıyor. Yıllardır Kemeraltı'nda, metruk bina yüzünden kimseye zarar gelmemiş olmasından da, yönetmeliklerin olması gerektiği gibi uygulandığı sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla tarihi çarşı için 'İlgisizlikten depreme bile gerek kalmadan kendi kendine yıkıldan bir yer' gibi ifadeler kullanmak yersiz.Eğer Kemeraltı kaderine terk edilmiş olsaydı, çarşıya turistlere hizmet veren bir enformasyon merkezi açılmazdı. Esnafın talepleri doğrultusunda trafikle ilgisi olmadan insanları çarşıya taşıyan bir üst geçit yapılmazdı. Başbakanlık ve Orman Bakanlığı'nın kredi katkılarıyla Kemeraltı'na MOBESE konulmazdı. Metronun Konak ve Çankaya istasyonlarında Kemeraltı anonsları yapılmazdı. Tüm bu işlerle çarşının giderek daha fazla hareketlendiğini görüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Kemeraltı'nın ziyaretçisi bitmez. Çünkü buradaki ürün yelpazesini AVM'lerde bulamazsınız. Burada yaşayan bir tarih var. Kemeraltı, sadece İzmir'e değil, Ege Bölgesi'nin tamamına hitap ediyor.Hedeflenen projeler hayata geçirildikçe Kemeraltı'nın ziyaretçisi de artacak. Bu çarşıda birçok dinden insan var. O dinlerin ibadethaneleri var. Yani sıradan bir çarşıdan söz etmiyoruz. Burası din turizmi için bile müsait. Böyle bir açık hava alışveriş merkezinin cazibe merkezi olmasından doğal ne olabilir! Yakında Büyükşehir Belediyesi buradaki altyapı çalışmalarını tamamlayacak ve bir sıkıntı daha yok olacak. Yaklaşık 5 senedir dernekte başkanlık yapıyorum ve çarşıyı hareketlendirmek, dertlere derman bulmak için hep birlikte mesai harcıyoruz. Bu çarşıda 12 bin esnaf var. Hepsinin yanında çalıştırdığı kişileri ve ailelerini düşündüğünüzde buradan ne kadar fazla insanın karnını doyurduğunu hesap edebilirsiniz. Bizim yapmamız gereken, bu şehrin 'ağabeylerinin' de desteğini alarak tarihi çarşıyı layık olduğu hale getirmek. Bunu, sorunları çözüm önerisi sunmadan dile getirerek başaramayız. Öyle yaparsak, yani tarihi çarşının viran halde olduğunu, kendi kendine yıkıldığını, esnafın dükkanlarını kapatıp gittiğini, işlerin gitgide daha vahim hale geldiğini falan söylersek İzmirlileri buradan soğuturuz. Bu tip söylemleri yanlış buluyorum. '2016 Kemeraltı yılı olacak' demiştik, oldu. 2017 yılında hayata geçirilecek projelerle yaşayan bir Kemeraltı olacak. Burası cazibe merkezi haline gelecek. Kimsenin şüphesi olmasın.