Kendi beslediği hayvanlar için yapmaya başladı, mesleğe dönüştürdü

İzmir'in Konak İlçesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Gülay Namlı, hayvanlara olan tutkusunu mesleğe dönüştürdü. İşe, kendi beslediği hayvanlar için kıyafet tasarlayıp dikerek başlayan Namlı, 8 yıllık süreçte 50 satış noktasına ulaştı

Gülay Namlı, birlikte yaşadığı küçük dostlarına kıyafet bulamayınca harekete geçti. Tekstil sektöründe 10 yıl tasarımcı olarak çalışan Namlı, 8 yaşındaki Pekines cinsi köpeği 'Betty' ile İran kedileri 18 yaşındaki 'Furby' ve 12 yaşındaki 'Paspas' için kıyafet tasarlamaya başladı. Başlarda sadece evde kendi dostları için kıyafet tasarlayıp diken Namlı'nın hayatı, 'Betty'i veteriner kontrolüne kıyafetiyle götürünce değişti. 'Betty'nin kıyafetini beğenen veteriner, Gülay Namlı tarafından üretildiğini öğrenince sipariş verdi. İlk siparişini alan Namlı, başlarda hobi olarak başladığı bu uğraşı meslek haline getirmek istedi. Birbirinden farklı modellerde kedi ve köpek elbiseleri üretmeye başlayan Namlı, tasarımlarını müşterilerinin istekleri doğrultusunda geliştirdi. Değişik kumaşları bir araya getirmeye başlayan Namlı'nın tasarımları kısa sürede hayvan severlerin ilgisini çekti. Bazı müşterileri kıyafetlerin satışına talip olunca anlaşmalar yapmaya başlayan Namlı, 8 yıllık süreçte Türkiye çapında 50 satış noktasına ulaştı.



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