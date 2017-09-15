Kendi evini yaktı, geçip karşısına izledi!

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde Turan Oruç'un yalnız yaşadığı evini ateşe verdiği iddia edildi. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Turan Oruç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Kendi evini yaktı, geçip karşısına izledi!

Ödemiş ilçesi İnönü Mahallesi'nde Turan Oruç'un yalnız yaşadığı evde, dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Kullanılmaz hale gelen evi Turan Oruç'un ateşe verdiği iddia edildi. Yangını çıkardığı ve evinin karşısına geçip izlediği iddia edilen Turan Oruç'un, su kovalarıyla alevlere müdahale etmek için gelen mahalle sakinlerine de tepki gösterdiği öne sürüldü.

Polis, Turan Oruç'u ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yangın
Önceki Haber
Şok Aktüel Kampanyaları
Sonraki Haber
Eylül Bodrum'a uğramadı. Tatil devam ediyor!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.