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    • Kendilerine yol veren ESHOT şoförünü dövdüler

    İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait ESHOT tarafından işletilen '46' numaralı Çobançeşme- Gültepe- Toros hattına çalışan iki şoför 14 saat arayla dövüldü

    04 Ekim 2016 Salı 16:36
    Kendilerine yol veren ESHOT şoförünü dövdüler
    Saat 00.00'da '46' numaralı Çobançeşme- Gültepe- Toros hattında son seferini yapan Murat Er, iddiaya göre yokuş aşağı inerken arkasındaki aracın zik zak çizerek ilerlediğini görünce sağa çekti. Arkasından gelen araç da önünde durdu ve içinden inen 5 genç, ellerindeki sopalarla Er'e saldırdı. Şoför Er sırtına, boynuna ve kollarına ağır darbe aldı. Buralarda ezilme, kızarma ve morarma oluştu.

    Saat 14.00'da aynı hatta çalışan şoför Murat Bulut da yolcu indirmek için durağa yanaştığı sırada "Nasıl önümüzde durursun" diyen gençlerin saldırısına uğradı. Bulut, aldığı darbelerle yaralanırken sedye ile hastaneye kaldırıldı.

    5 kişinin gösaltına alındığı Gültepe Karakolu önünde toplanan belediye otobüsü şoförleri olayı protesto etti. ESHOT'ta örgütlü olan Genel İş Sendikası'nın bağlı olduğu DİSK'in Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "İki şoförümüz mahallenin gençleri tarafından darp edildi. Bu ülkede insanları işlerine getirip götüren otobüs şoförleri dayak yiyor. Bu magandalara 'Şoförüne dokunma' diyoruz. Gece yaşanan olayla alkollü olan gençler, kendilerine yol vermek için otobüsü durduran şoföre 'sen kimsin de bize yol veriyorsun' diye saldırıyor. Öğle saatlerindeki saldırıda ise 'neden önümde durdun' diye dayak atılıyor. İnanılır gibi değil" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Eshot, Eshot şoför Dayak, Izmir Dayak

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