Kendilerini ihbar etmişlerdi, elektriğe kavuştular

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde, elektrik bağlatmak için yaptıkları başvuruların kabul edilmemesi üzerine kaçak enerji kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar eden vatandaşlar, sonunda amaçlarına ulaştı. İmar barışı düzenlemesinin ardından mahalle sakinleri, yıllardır bekledikleri elektriğe kavuştu

Bornova'nın doğal güzellikleriyle dikkat çeken mahallelerinden Eğridere'de, köyden mahalle statüsüne geçilmesinden sonra nüfusta da artış yaşandı. Boş yerlere evler yapıldı. Bu evlere, numarataj, su ve kanalizasyon hizmeti de verildi. Mahalle sakinlerinin elektrik talepleri ise geri çevrildi.



Yaptıkları tüm girişimlere rağmen sonuç alamayan mahalle sakinleri ya kaçak elektrik kullanmaya başladı ya da komşularının hatlarından kendi evlerine yasal olmayan yöntemle hat çekti. Bu sürecin ardından mahalle sakinleri, bu kez ilginç bir eyleme imza attı. Ev sahipleri, kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar etti. Elektrik dağıtım firması ile jandarma ekipleri de köye gelip kaçak elektrik kullanan evleri tek tek tespit etti, ceza yazdı.



ELEKTRİKLERİ GELDİ



Bu olaydan kısa süre sonra yapılan imar barışı düzenlemesiyle, Türkiye'deki birçok kişi gibi, Eğridereliler de büyük sevinç yaşadı. Bu düzenlemeyle birlikte mahalledeki vatandaşlar, hemen yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunarak, işlemlerini yaptırdı. Yasal işlemlerin tamamlanmasıyla da mahalle sakinlerinin evlerine elektrikleri, belli bir program dahilinde bağlanmaya başladı.



Mahalle sakinlerinden Ayşe Toptaş, "Yıllarca elektrik bağlanması için mücadele ettik. Her seferinde tapumuz olmadığı için bunu yapamadık. Sonunda imar barışıyla bizler de tapularımıza kavuştuk. Ardından da elektriklerimiz bağlandı. Bunun öncesinde kaçak elektrik kullandığımız için binlerce TL'lik cezalar ödedik, artık yeni hayatımıza başladık" dedi.



Evinde elektrik kullanmaya başlayan mahalle sakinlerinden Muhammet Ali Bayrak ise, "Üç yıldır elektriksiz yaşıyorduk, kaçak kullandığımız zamanlar da oldu. Ama artık bu günler geride kaldı. Elektriğe kavuştuk. Tüm elektrikli eşyaları rahatlıkla kullanmaya başladık, hayatımız kolaylaştı" diye konuştu.