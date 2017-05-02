Kendini balkondan sarkıtan kadın, böyle kurtarıldı

Kendini balkondan sarkıtan kadın, böyle kurtarıldı

İzmir'de bir kadın intihar etmek için balkonun demirlerine tutunarak sarkmaya başladı. Genç kadını olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.

Olay gece saat 03.00 sıralarında Konak'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kadın 5. kattaki evinin balkonuna çıkarak, demirlerden sarkmaya başladı. Genç kadını gören çevredekiler olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Polis kadını ikna etmek için çaba sarfetti ancak çabalar sonuç vermeyince bu kez de alt katın balkonuna geçen polis, balkondan sarkan kadını kurtardı.

Genç kadın daha sonra da Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #intihar girişimi
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