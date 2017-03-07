Kendini temize çıkartan İzmir Büyükşehir çalışanları zafer halayı çekti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , 5 yıllık yargılama süreci sonunda beraat eden Büyükşehir bürokratlarıyla eş ve çocuklarını ağırladı; onlara “Başımızı öne eğdirmediniz. Sizinle gurur duyuyorum” dedi. Bürokratlar, beraat kararını halaylarla kutladı.

En büyük destek İzmirlilerden

Pastayı “Selen Bebek” ile birlikte kesti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mayıs 2011’de başlayan operasyon ve yıllarca devam eden dava sürecinde yargılanan ve tutuklanan bürokratlarını, onlarla birlikte büyük sıkıntı yaşayan eş ve çocuklarını bir “şükran buluşmasında” ağırladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, Kültürpark’taki gecede, cezaevindeki arkadaşlarının görev yükünü de sırtlanan diğer bürokratlarla avukatları da unutmadı.Emniyet, mahkeme ve cezaevi anılarının paylaşılıp ardından halayların çekildiği, şarkıların söylendiği gecede kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “O gün minicik olan çocuklarımız bugün büyüdü. Üniversiteye başlayanlar okulu bitirip iş sahibi oldu. Kimisi evlendi. Geçen yıllar içinde elbette çok üzüldük, çok sıkıntı çektik ama hepsi burada bitti. Ben hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Namusunuzla, ahlaklı ve özverili bir şekilde çalıştınız ve bunu cümle aleme bir kez daha ispat ettiniz. Başımızı öne eğdirmediniz. Sizinle gurur duyuyorum” dedi.Yargılama döneminde en büyük motivasyonu İzmirli hemşehrilerinden aldıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Hepsi o zor günlerde yanımızdaydı. Bize hep inandılar. Adam gibi bizim arkamızda durdular. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:“Bu akşamdan itibaren bu defteri kapatalım. Geçmişe saplanmayıp ileriye bakalım, kentimiz ve ülkemiz için daha çok çalışalım, bize inanlara hep birlikte layık olalım; iş yapalım, proje üretelim, kentimizi ve ülkemizi kalkındıralım, refahımızı artıralım.”İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı konuşurken, sahne arkasındaki “Kendimiz için değil kentimiz için çalıştık. Hakkı, hukuku ve adaleti gözettik. Alnımız açık, başımız dik durdu hep.. İnandık ve kazandık” yazısı dikkat çekti.Büyükşehir davasında yargılanan bürokratlar, aileleri ve avukatlar, daha sonra “Doğrunun kalesi yıkılmaz” yazılı bir pankart önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecenin finalinde ise pasta kesimi vardı. Başkan Kocaoğlu pastayı, davanın başlandığı günlerde kamuoyunda “Selen Bebek” olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından Serpil Keskin’in kızı Selen Keskin (7) ile birlikte kesti.