Kendisini görüntüleyen sapığı böyle teşhir etti

İzmir'de arkasında yürüyen yaşlı bir adamın kendisini cep telefonuyla çektiğini gören kadın, aynı şekilde yaşlı adamı videoya alıp sosyal medyada teşhir etti

İzmir'de yaşlı adamın cep telefonuyla arkasından videosunu çektiğini fark eden kadın, dönüp adamı videoya aldı ve sosyal medyada yayınladı. Paylaşılan görüntüler saatler içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Bir kadın iş çıkışı eve gittiği sırada yaşlı bir adamın onu takip ettiğini fark etti. Elindeki cep telefonuyla kendisini arkadan çeken yaşlı adamı fark eden kadın, cep telefonunu çıkartıp aynı şekilde yaşlı adamı video kaydına aldı.

Yaşlı adamın telefonuna bakmak isteyen kadın adamın kaçması üzerine bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Video sırasında yaşlı adam cep telefonu ile çektiği görüntüyü kadına gösterdi. Bu sırada kadın, adamın telefonunda görüntülerini gördü. Kadın bu sırada, "İşte bu benim sil çabuk o videoyu" demesi üzerine çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yaşlı adam polis gelene kadar kaçması engellendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı adamı ve kadını alarak karakola götürdü. Burada kadının yaşlı adamdan şikayetçi olması üzerine ekipler yaşlı adamın telefonunu incelemeye aldı. Yaşlı adamın telefonunda başka kadınlarında yolda yürürken arkadan çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşlı adamın ifadesi alınıp telefonundaki videolar silindikten sonra serbest kaldığı öğrenildi.Bu duruma tepki gösteren kadın ise videoyu sosyal medyada yayınlayarak tepkisini dile getirdi. Görüntülerde, saatler içerisinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.