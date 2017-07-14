KENT AŞ çalışanına Yüzde 18 Zam

İşçiden ve emekçiden yana çalışmalarıyla dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, belediye şirketi Kent AŞ'de görev yapan 430 çalışanı için DİSK ile toplu sözleşme imzaladı. Personelin maaşlarına ortalama yüzde 18 oranında zam yapılırken; gıda yardımı ve sosyal haklarda da önemli oranda artış sağlandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Emekten ve alınterinden yana olmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi

Belediye'ye ait Mavişehir Kent Konsept Mutfak Restoran'da gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Başkan Akpınar'ın yanı sıra, DİSK- Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kaya, belediye bürokratları, sendika temsilcileri ve 300'ün üzerinde KENT AŞ çalışanı katıldı. İmzalanan protokol doğrultusunda, belediye şirketi KENT AŞ'nin 430 çalışanına, ortalama yüzde 18 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük maaş 3 bin 100 liraya çıkartıldı. Diğer sosyal haklarda da 11 puan artış yapıldı. Verilen zam ve artış sağlanan sosyal haklar, Kent AŞ'de 'bayram' havası yarattı. Hem çalışanlar hem de sendika yönetimi Başkan Akpınar'a teşekkür etti.



“EMEKTEN VE EMEKÇİDEN YANAYIZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Attığımız bu imza, hayata aynı pencereden bakan işçi ve iş verenin birbirine bağlılığını gösteren imzadır. Biz, emek mücadelesi veren insanların zorluk yaşamasından yana değiliz, kalkınan ve büyüyen Kent AŞ’yi yaratmanın peşindeyiz. Biz kendi içimizde mutluluğu yakalarsak, sokaktaki vatandaşı da mutlu edebiliriz. Kazanıyorsak da kaybediyorsak da beraberiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü bir süreçte, emekten ve alınterinden yana tavrımızı sürdüreceğiz.Biz tercihimizi emekçiden yana kullanıyoruz, halktan yana kullanıyoruz” dedi.



AKPINAR’A TEŞEKKÜR



DİSK Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara “Kent AŞ’de çalışan işçi arkadaşlarım adına güzel bir toplu iş sözleşmesi görüşmesi süreci yaşadık. Emeğe saygı gösteren Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür ediyorum. Bugün Kent AŞ’de çalışan arkadaşlarımızın mutlu günü. Ele ele ve omuz omuza vererek, önce belediyemize, sonra da Karşıyakamıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



