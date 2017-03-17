'Kent Koop'tan 200 bin kişi alışveriş yaptı

Karşıyaka Belediyesi tarafından hem üretici kooperatiflerini desteklemek hem de halka ucuz ve kaliteli gıda sunmak için kurulan 'Kent Koop Gıda Market' zinciri, başarıyla sürüyor. Köylerin bereketini kente taşıyan 3 şubede bugüne kadar toplam 200 bin kişiye hizmet verildi

Karşıyaka Belediyesi kuruluşu Kent A.Ş. bünyesindeki marketlerin ilki, Nisan 2016'da Mavişehir'deki eski Ocakbaşı Et Restoran'ın yerinde hizmete girdi. Kooperatiflerden temin edilen doğal ve kaliteli gıdalar başta olmak üzere, onlarca kalemde ürünün çok uygun fiyatlarla halka sunulduğu market büyük ilgi gördü. Yoğun talep üzerine geçen Eylül ayında Bostanlı Uğur Mumcu Parkı içerisinde 2'nci; Aralık ayında da Atakent Gondol Kafe'nin yan tarafında 3'üncü şube açıldı. Bugüne kadar, 3 şubede toplam 200 bin kişiye hizmet verildi.



Girne şubesi hazırlanıyor



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Kent Koop Gıda Marketlerimizin gördüğü bu ilgi, sosyal belediyecilik adına ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Üretici ve tüketicileri aracısız olarak buluşturan örnek projemizi, daha fazla insanımızın yararlanabilmesi için yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 4'üncü şubeyi önümüzdeki günlerde Girne'de hizmete açacak; zinciri diğer mahallelerimize de taşıyacağız' dedi.



Kent Koop Gıda Market şubelerinde; 25 üretici kooperatifinden alınan kaliteli ve sağlıklı gıdalar tüketiciyle buluşuyor. Et, balık ve şarküteri ürünleri, yaş sebze-meyve, kahvaltılıklar, organik gıdalar ve yağ çeşitleri gibi onlarca farklı kalemde yiyecek ve içecek, çok uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Kent A.Ş'nin üretim tesislerinden çıkan köfte, sucuk, kavurma, mezeler, tatlılar, pastalar ve ekmekler de kent merkezinde oluşturulan 'köylerin' iddialı ürünleri arasında yer alıyor.

