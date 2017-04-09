Kese kâğıdından al haberi

Zeynep Kaya- Naylon poşet lerin kullanımının azaltılması için 2018'de marketlerde naylon poşetler ücretli olarak verilmeye başlanacak. Eskiden olduğu gibi file ve kese kâğıdı kullanımına geçilmesi için çağrılar yapılıyor. Bornova 'da düzenlenen 2016-2017 Genç Başarı Yerel Ticaret Fuarı'na katılan Roto Koleji öğrencileri de 'Kesete' adını verdikleri kese kâğıdı projesi ile bu çağrıya destek verdi.



Hem ekonomik hem çevreci



Sponsor arıyorlar

Bu yıl ikincisi düzenlenen 2016-2017 Genç Başarı Yerel Ticaret Fuarı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Borsası, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliği ile Park Bornova'da yapıldı. Lise öğrencilerinin kurdukları 57 genç başarı şirketinin katılımı ile gerçekleşen fuarda 16-18 yaş arası genç liseliler birbirinden renkli çalışmalara imza attı. Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından yürütülen 'Yaparak öğrenme metodu' üzerine kurulu 'Genç Başarı Şirket Programı' kapsamında 'Kesete' projesiyle hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlayacak proje yoğun ilgi gördü. Rota Koleji 10. sınıf öğrencileri tarafından 'Hem kese hem Gazete' sloganıyla tasarlanan proje tüm ilçelere yayılmak için sponsor bekliyor. Genel müdürlüğünü Ahmet Börte Öge'nin yürüttüğü, Ceren Yazıcıoğlu, Beste Akdoğan, Yaren Baskın, Gülce Şahintük, Sıla Korkmaz, Ceren Uyar'dan oluşan ekibin kafa kafaya vererek tasarladığı Kesete, fuar ziyaretçilerinin de ilgisini çekti.Üzerinde sadece yerel haberlerin yer alacağı şekilde tasarlanan 'Kesete' prejesi ile ilgili açıklama yapan Ahmet Börte Öge, 'Bu projeyi yaparken İzmir'in tüm ilçelerini hedef aldık, ancak ilk etapta Gaziemir ile ilgili haberlere yer verecek şekilde tasarladık. Kesete'mizde aylık haberlere yer veriyoruz. İnsanlar aldığı zaman ister istemez bunu okuyor. Şimdilik kendi el yazılarımızla yapıyoruz. Eğer bu projemizi ilerletme imkanımız olursa ilk matbaa maliyetimiz olacak ve daha sağlam keselerle çıkarmış olacağız. İzmir'in her ilçesine her semtineözel keseteler basmayı hedefliyoruz' dedi. Öge, naylon poşetlerin toprakta 200 yılda çözülüyor olması ve doğaya da oldukça zarar vermesinden dolayı amaçlarının hem çevreyi korunmak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, 'Aynı zamanda insanların okuma oranını da arttırıyoruz, habere olan ilgiyi göz aşinalığıyla da olsa insanlara kazandırmaya çalışıyoruz' diye konuştu.Gaziemir, Çankaya, Buca, Bayraklı, Aliağa gibi İzmir genelinde şubeler açarak aylık haberlere yer verip Kesete'lerini basmayı hedefleyen Rota Koleji öğrencileri, 'İsteyen bir tane alır, ay boyunca kullanır, isteyense marketlerde alışveriş yaparken naylon poşet yerine Kesete alarak alışverişini tamalar. Bu projeyi ilerletmek için henüz bir sponsor bulamadık. Sponsorumuz yok, sponsorumuz olursa daha ileri bir seviyede projemizin devamını sağlayarak İzmir genelinde projemize yer vermiş olacağız" dediler.