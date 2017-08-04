KESİAD: Körfezde ulaşım çeşitlenmeli

Kemalpaşa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, günlerce süren İZDENİZ grevinin bir kez daha körfezin İzmir’in kalbi olduğunu gözler önüne serdiğini belirterek, “Körfezde ulaşım çeşitlenmeli” dedi

Her gün on binlerce İzmirlinin ulaşım için deniz yolunu tercih ettiğini ve İZDENİZ’deki grevin şehir adına körfezin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Yöndem, “İzmir’de deniz ulaşımı durduğu anda ne kadar büyük sorunlar yaşandığını grev süresince hepimiz yakından tecrübe etmiş olduk. İzmir’in coğrafi olarak avantajlı bir bölge olmasını ve binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliğini yapmasını sağlayan en önemli etkenlerden birisi hiç şüphesiz ki körfezin sağladığı avantajlardır. Yaşanabilir şehirler arasında üst sıralarda yer alan kentimizin potansiyeline tam anlamıyla ulaşabilmesi adına körfez içinde ulaşımın geliştirilmesi gerekir” dedi.



Yeni iskeleler ve özel ulaşım



Körfezde ulaşımın tekrar sağlanmasının sevinciyle artık körfezle ilgili yeni projelerin gündeme gelmesi gerektiğini belirten Yöndem, “Özellikle iskele sayısının artırılması, körfeze yeni bir soluk getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Uzun zamandır atıl konumunda bulunan Bayraklı İskelesi’nin yeniden ulaşıma kazandırılmasının yanı sıra, Mavişehir gibi bölgelerde de yeni iskeleler yapılarak ulaşımın yaygınlaştırılması gerekir. Ayrıca İZDENİZ’in ana seferlerinde güvenliği tehlikeye sokmayacak şekilde, kıyı boyunca hareket edecek, özel deniz otobüsü olarak adlandırabileceğimiz küçük kapasiteli teknelerle ulaşımın sağlanması, körfez içerisinde gün boyu büyük bir hareket sağlayacak ve şehrin trafik sorununun çözülmesine de büyük katkı koyacaktır” diye konuştu.



