KESK, ihraç edilen arkadaşları için eylem yaptı

İzmir'de KESK İzmir Şubeler Platformu, 692 sayılı KHK ile Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı ve diğer KESK emekçilerinin ihraç edilmesini protesto etti. Büyükşehir Belediyesi binasından 'Arkadaşlarımız su gibi berrak. Korkmuyoruz, susmuyoruz, teslim olmuyoruz', 'Hayır gitmiyoruz. Adalet İstiyoruz' yazılı pankartlar sallandırıldı

KESK İzmir Şubeler Platformu'nun düzenlediği basın açıklaması öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan KESK üyesi memurlar “Direne direne kazanacağız" sloganı attı. Kartonlara tek tek yazılan harflerin yan yana getirilmesiyle 'Arkadaşlarımız onurumuzdur' yazan KESK üyeleri ayrıca Büyükşehir Belediyesi binasının üst katlarından aşağıya 'Arkadaşlarımız su gibi berrak. Korkmuyoruz, susmuyoruz, teslim olmuyoruz', 'Hayır gitmiyoruz. Adalet istiyoruz' yazılı pankartı aşağıya sallandırdı. KHK ile Büyükşehir Belediyesi'ndeki kamu görevinden ihraç edilen Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı, herkesin aynı torbaya doldurulup ihraç edildiğini söyledi. Yazıcı “Bizi muhtemelen başka nedenlerle rahatsız edici buldular. Biz, işçinin, ezilenlerin yanındayız. Tüm emekçilerin örgütlenmesi, tek adam rejiminden şikayetçi olanların halk seferberliyle buna son vermesinden yanayız. Suçumuz buysa hoş geldi sefa geldi" dedi. Kendisi faydalanamasa da yemek ve ulaşım kartı, kreş istemeye devam edeceklerini belirten Yazıcı “KESK ve işçi sınıfı mücadelesiyle KHK'lar gidecek, biz kazanacağız" dedi. Tüm Bel-Sen Genel Merkez Yöneticisi Satı Burunucu Çalı ise “Şimdi bugün geçmiştekinden daha fazla örgütlenmeliyiz. Daha çok daha fazla dayanışma ve mücadele etme günüdür. İşten atılanlar arasında her sendikadan üye var. Hükümeti, devletin kurduğu sendikaları üyeleri yöneticileri ihraç edilenler arasında var. İş güvencesi elimizden alınıyor. Kamu hizmeti; eğitim, sağlık, belediyecilik hizmeti vermeyen hükümet bizlere ihtiyaç duymuyor. Kamu hizmetini sadece devlet memurunu askerle, polisle, hakimle, savcıyla, gardiyanla sürdürmek istiyor. O nedenle de kamu emekçilerini özelleştirmeler sürecinde işçileri attığı gibi atıyor. Ne yapmak istiyorsa OHAL'in fırsatıyla yapıyor" dedi.



KESK İzmir Şubeler Platformu adına açıklama yapan Dönem Sözcüsü Mustafa Vural, kamu emekçilerinin iktidar tarafından hukuksuz ihraç edildiğini söyledi. Vural, “Biz buna direneceiz. Darbeyi işçiler mi yaptı? Demokrasiye savunanlar mı yaptı? Bir tane Ak Parti milletvekili yargılanmadı. Darbenin siyasal odağı ortaya çıkarılmadı. Buna karşın işçilerin emekçilerin haklarına karşı darbe yapılıyor. Önce örgütlenme hakkıyla başladılar. İş güvencemize göz dikildi. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğizç" dedi.