KESK, meydanlara çıkmaya hazırlanıyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), yükselen enflasyon rakamlarına, işsizliğe ve yoksullaşmaya karşı meydanlara çıkmaya hazırlanıyor. 17 Kasım'da yurdun 5 farklı yerinde bölgesel mitingler yapacak olan KESK'in Eş Başkanı Aysun Gezen, İzmir'e gelerek basın açıklamasında bulundu. Gezen, İzmir'de ve tüm Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları, Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak olan mitinge davet etti

KESK, yüksek enflasyona ve yoksullaşmaya karşı yurdun farklı yerlerinde geniş katılımlı bölgesel mitingler yapmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü İzmir'den başlayacak olan mitingler 9 Aralık'ta Samsun'da, 15 Aralık'ta Adana'da, 16 Aralık'ta Diyarbakır'da ve 22 Aralık'ta İstanbul'da devam edecek. Konak Meydanı'nda toplanan KESK İzmir Şubeler Platformu üyeleri, KESK Eş Başkanı Aysun Gezen'in de katıldığı basın açıklamasıyla İzmir'de ve tüm Ege Bölgesi'nde yaşayan emekçileri söz konusu mitinglere davet etti. Ekonomik krizin faturasının emekçilere ve işçilere çıkarıldığını söyleyen Eş Başkan Aysun Gezen, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada 24 Haziran seçimlerinden sonra, yeni devlet rejiminin kurumsallaşmasıyla birlikte iktidarın her yerde sendikal örgütlenmelere başlattığı saldırıları biliyoruz ve iktidarın ekonomik tercihleri, bizleri küresel kapitalizmin krizini daha derinden yaşamamıza neden oluyor. Bu kriz, AKP'nin politikalarıyla derinleşiyor, giderek yoksullaşıyoruz. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandığında gördük ki, işçiler her geçen gün biraz daha kaybediyorlar, ücretleri eriyor. Sadece 4 aylık enflasyon farkından kaynaklı kaybımız yüzde 8'in üzerinde ve bu sadece enflasyon farkıyla kalmıyor. Yoksulluk ve açlık sınırının çok yüksek olduğu bir ortamda emekçilerin aldığı ücret kiraya ve faturalara anca yetiyor. İşçiler kendilerini biyolojik olarak hayatta tutabilecek kadar ücret elde edebiliyorlar. Ama buna karşı sermayeye sürekli teşvikler ve vergi afları geliyor. Biz de bunun karşısında bu yaşadığımız yoksullaşmaya, ücretlerimizdeki kayıplara, iş güvencemize yapılan saldırılara karşı alanlara çıkma kararı aldık. Yüzde birin yarattığı kriz, yüzde 99'un üzerine yıkılmaya, kemer sıkma politikaları, emekçilere dayatılmaya çalışılıyor. Bunu asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Bu yüzden civardaki tüm halkımızı, Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak olan mitingimize davet ediyoruz."

Gezen'in yaptığı basın açıklamasının ardından, KESK üyeleri dağıldı.