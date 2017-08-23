KESK'ten memur maaş zammına tepki

Basın metnini okuyan Dönem Sözcüsü ve BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, maaşlarının yüzde 25 eridiğini ifade ederek ‘Memur Sen Genel Başkanı birikmiş zammın yüzde 17,5 olduğunu söyledi. Oysaki teklifleri yüzde 34, kabulleri 16,5’tur. Teklif ile kabul arasındaki fark -17,5 dur. Rakamlarla oynayarak olduğundan fazla gösterebilirsiniz ancak gerçekleri saklayamazsınız. Kamu emekçileri zaten ne kadar yoksullaştıklarını biliyorlar. Kabul edilen teklif zaten gerçekçi olmayan enflasyon rakamlarının dahi şimdiden altındadır’ dedi.
Emekçiler ne kadar yoksullaştıklarını biliyor
Bütün memurlar kaybetti
İhanet sözleşmesi imzalandığının altını çizen Güven, sözlerini şöyle sürdürdü: Hükümet tarafından sunulan tekliflerin, bunların yarısının altında oranlarla sunulması ve Memur-Sen’in ‘21 Ağustos 2017’ bu teklifi reddedip ‘Milletin adamı belirlesin’ gibi feveranlar, ‘bu teklife kapalıyız’ gibi memurun tepkisini yumuşatmaya yönelik oyuna dahi hükümet bugün ‘buçuk’ eklemeyle kabul etmesi sonucu, kaybeden sadece Memur-Sen üyeleri olmamış, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi aileleri ile birlikte kaybetmiştir. Ortaya çıkan tablo OHAL hukuksuzluğu ve Memur-Sen sendikacılığının sonucudur.
Temel taleplerimiz için ortak hareket edelim
Toplu sözleşme oyununu birlikte bozmaya çağıran Güven, ‘Bıçak kemiğe dayandı, tüm kamu çalışanları sendikalarının üyelerine, tüm hükümet yetkililerine ve tüm kamu emekçilerine sesleniyoruz! Biz kamu emekçileri olarak hiç bir ayrım gözetmeksizin farklılıklarımızı bir kenara bırakarak aşağıda belirtilen temel taleplerimiz için ortak hareket etmeye çağırıyoruz. Acil taleplerimizi kazanana kadar satış sözleşmesine karşı fiili meşru mücadele hattında birleşelim. KESK olarak sendikalı, sendikasız tüm kamu emekçilerini haklarının, özgürlüklerinin ihanet-satış sözleşmeleri ile yok sayılmasına karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz’ dedi.
Kamu emekçilerinin talepleri
-OHAL ve KHK’lar kaldırılsın
-İş güvencesini kaldırmaya yönelik yasal çalışmalar iptal edilsin
-Yüzdelik zam değil insanca yaşanacak bir temel ücret istiyoruz
-En düşük memur maaşı 3.450 TL. olsun
-Ek göstergelerin 3600’e çıkarılsın
-Bütün ek ödemeler emekli maaşına yansıtılsın
-Vergi dilimi kaldırılsın
-4/B, 4/C ve taşeron çalıştırma kaldırılsın
-Sendika yasası değiştirilsin. Grevli toplu sözleşme istiyoruz
-Sendika hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılsın