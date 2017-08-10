KESK’ten Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek eylemi

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan, ardından gözaltına alınıp tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek amacıyla oturma eylemi yaptı

KESK İzmir Şubesi, dün saat 19.00’da Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, kamudan ihraç edilen kişilere destek olmak amacıyla bir saatlik oturma eylemi düzenledi. 'Ne darbe, ne OHAL, demokrasi derhal', 'Direne direne kazanacağız', 'İşimizi geri istiyoruz' sloganlarının atıldığı eylemde, KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve gözaltına alındıktan sonra geçen 23 Mayıs’ta tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve ilkokul öğretmeni Semih Özakça’ya destek mesajları verildi. CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam ve Özcan Purçu da eyleme katılıp slogan attı.



KESK İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, okuduğu basın açıklamasında, “Emekçilerin iş ve yaşam güvencelerinin olmadığı, çocuklarımızın geleceğinin karatıldığı, OHAL’in tüm hukuksuzlukların örtüsü olarak kullanıldığı bir siyasal rejim, bu ülkenin demokrasi kültürüne ihanettir" dedi.



AİHM KARARINA TEPKİ



Gülmen ve Özakça’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptıkları tahliye başvurusunun 'hayati tehlike doğuracak ciddi ve onarılamaz hasar riski' oluşmadığı gerekçesiyle reddedilmesine tepki gösteren Güven, “Hazırlanan 10 sağlık raporundan 8’inin hayati tehlikeye dikkat çekmesine rağmen, AİHM’nin sadece Numune Hastanesi ve Sincan Cezaevi Kampüs Hastanesi’nin raporlarını esas alması manidardır. AİHM kararını gözden geçirmeli, bir süredir siyasi iktidarı rahatlatmaya yönelik tarafgir kararlarından ve tutumlarından vazgeçmelidir" diye konuştu.



Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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