KHK dışında kalan işçiler de kadro istedi

Türk Yol-İş Sendikası İzmir Bölge Temsilciliği'nce taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) yönelik basın açıklaması yapılarak, kapsam dışında kalan işçilerin de kadroya alınması istendi

Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen Türk Yol-İş Sendikası üyeleri ve karayollarında çalışan işçiler, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili yayımlanan KHK ile kapsam dışında kalan çalışanların da kadroya alınması için basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Türk Yol-İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Coşkun İz ve yaklaşık 100 işçi katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Genel Sekreter Sadık Yıs, şunları söyledi:



"Karayolları Genel Müdürlüğü'nde asıl işin bir parçası olan yol bakım ve yama hizmetleri karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri, anahtar teslimi olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil her türlü işleri yapan işçilerin, KİT'lerdeki taşeronların yanında çalışan işçilerin, köylere hizmet götürmek için kanunla kurulmuş köylere hizmet götürme birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılmaları, özel idarelerde taşeron yanında çalışan işçilerin kadroya alınmamaları, işçi kardeşlerimizi hüsrana uğratmıştır. Taşeron işçilerin kadrolarına geçirildikleri kurumun yaptığı asıl işe göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tescil edilmiş olan dosyadan kuruma bildirmeleri yerine, kadroya geçecek her bir işçinin yaptığı işin koluna göre ayrı bir bağımsız işyeri tescil edilerek o dosyanın kuruma bildirilmesi endişe vericidir. Adil olmayan bu düzenlemelerin değiştirilerek tüm taşeron işçilerinin başlangıçta hükümetimiz tarafından açıklandığı gibi kapsama alınması, biz işçilerin başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan ve Sayın Başbakan'ımız ve hükümetimizden beklentilerimizdir. İşçiler arasında ayrım yapılması bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanı'mızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır. Bizler Karayolları Genel Müdürlüğü’nde muvazaalı, yani kanuna karşı hileli olarak, asıl işin parçası olan anahtar teslimi işlerde taşeron yanında çalışan işçi arkadaşlarımızın kurumlarında kadroya geçirilmesini istiyoruz. Belediyelerde ve İl Özel İdareleri’nde kısmi süreli çalışan işçilerimizin çalışma sürelerinin 4 ay daha uzatılmasını talep ediyoruz" dedi.



Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından dağıldı.