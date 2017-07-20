Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Kıbrıs Barış Harekatı ile artık kimsenin Kıbrıs'ta yaşayan Türkleri yok etme planları yapmaya cüret edemeyeceğini belirtti

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Başkonsolos Emin, barış harekatı sayesinde anavatanla yüzyıllardır süregelen bağların tüm dünyaya bir kez daha kanıtlandığını söyledi.



Anavatan Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirten Başkonsolos Emin, "Bundan sonra kimse, Ada'da yaşayan Türkleri yok edecek planlar yapmaya cüret edemeyecektir çünkü bizler Rum tarafının ifade ettiği gibi Ada'da yaşayan azınlık değiliz. Bizler anavatan Türkiye ile beraber, dimdik ayakta duran bir milletin kopmaz bir parçasıyız." dedi.



Eğitim, sağlık, turizm ve ekonomik alanlarda Türkiye ile KKTC arasında ikili işbirliğine dayalı anlaşma ve protokollere de dikkati çeken Emin, bu sayede Kıbrıs Türklerinin yaşam kalitesini yükseltecek projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.



Kıbrıs Sorunu'nun devam etmesinin kimsenin yararına olmadığını aktaran Emin, şunları kaydetti:



"İsviçre'de 10 gün süren Kıbrıs Konferansı boyunca gerek Kıbrıs Türk tarafı gerekse anavatan Türkiye müzakere masasında üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Ancak konferans, maalesef Rum tarafının masadan kaçmasıyla yine başarısızlıkla sonuçlandı. Tarihi bir fırsat kaçırılmıştır. Kıbrıs Adası'nda Rumlar kadar Türklerin de eşit haklarının bulunması nedeniyle federal yönetimde dönüşümlü başkanlık ve siyasi eşitlik talebimiz Rum liderliği tarafından reddedilmiştir. Rum liderliği Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmeye devam ettiği sürece Kıbrıs'ta iki halk arasında adil ve kalıcı bir çözüm tesis etmek mümkün olmayacaktır. Bu da bizleri Kıbrıs meselesinde başka çözümler aramaya sevk edecektir."



Törene İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldı.









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