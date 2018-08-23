Kile antibakteriyel özellik kazandırdı

Ege Üniversitesi (EÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Saadet Yapar, yaptığı çalışma sonucu kile antibakteriyel özellik kazandırmayı başardı. Yapar, "Testlerini yaptık, bazı bakterilerde etkili olduğunu gördük ve patent başvurumuzu yaptık" dedi

EÜ Mühendislik Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Saadet Yapar ile proje ekibi, Türkiye'de bol olan ve kolay ulaşılabilen kile antibakteriyel özellik kazandırmak için yaptığı çalışmada başarıya ulaştı. Daha çok killer üzerine çalışmalar yaptığını kaydeden Prof. Dr. Yapar, "Killer çok kolay işleniyor ve her istediğiniz şekle sokabiliyorsunuz. Genellikle insanlar çanak çömlek veya seramik materyallerde tanıyor kili, aslında kil endüstriyel bir malzemedir. Kili çeşitli yöntemlerle işleyerek ekonomik değeri çok yüksek ürünler de elde edebilirsiniz. Ham haliyle çok değerli değildir ama işlediğinizde çok değerli hale gelir. Kille ilgili pek çok çalışma yaptık, son olarak kile antibakteriyel özellik kazandırıp kazandıramayacağımızı düşündük. Çünkü doğada antibakteriyel özellik gösteren bazı kil türleri var ama onlar çok kısıtlı miktarda ve bizim ülkemizde bulunmuyorlar" diye konuştu.

Çalışmaların sonunda her türlü testleri yaptıklarını da kaydeden Prof. Dr. Yapar, "Ülkemizde bol miktarda olan kile böyle bir özellik kazandırıp ekonomik değer yaratabilir miyiz diye düşündük. Şu anda kile, antibakteriyel bir malzeme koyarak malzememizi ürettik. Testlerini yaptık, bazı bakterilerde etkili olduğunu gördük ve patent başvurumuzu yaptık. Çok geniş kullanım alanları var. Alkol içermiyor ve etkisi de uzun sürüyor. Antibakteriyel sabun ve formülasyonlarda bazı sorunlar olduğunu biliyoruz. Geliştirdiğimiz üründe söz konusu sorunlar ortadan kalkıyor. Çalışmamızı ilerleyen dönemlerde farklı ürünlerde de değerlendirmek istiyoruz" dedi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise başarılı buluşa imza atan Prof. Dr. Saadet Yapar'ı çalışmalarını yürüttüğü laboratuvarda ziyaret etti. Prof. Dr. Yapar'ı buluşu nedeniyle tebrik eden Rektör Budak, "Öğretim üyemiz, çalışma ekibiyle özellikle hastane gibi sağlık kuruluşlarında bakteri bulaşmasını engellemek amacıyla kile antibakteriyel bir malzeme katarak yeni bir ürün geliştirdi. Bu ürün, bulaşıcı bakteriyel hastalıkları engelleyebilecek. Patent aşamasında olan ürünü geliştiren hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca yatırımcıları da üniversitemize davet etmek istiyorum" diye konuştu.