Kılıçdaroğlu 4 Şubat'ta İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Şubat Cumartesi İzmir'e gelecek, Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Adliyesi’ne yapılan hain saldırıda teröristlerle son kurşununa kadar çatışarak büyük bir katliamı önleyen şehit Polis Fethi Sekin’in adına yaptırılan parkı açacak.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraklı’da yapımı tamamlanan Park İzmir’de kahraman Polis Fethi Sekin'in adını taşıyan park da yer alacak.



Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Şubat Cumartesi günü hizmete alınacak parkın açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. CHP lideri, aynı gün ilçe belediyelerinin farklı yatırımlarını da hizmete açacak.