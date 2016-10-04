Yerel seçimlerden bu yana hayata geçirdiği sosyal sorumluluk uygulamaları ve fiziki projelerle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, yeni bir ‘yatırım rüzgarı’ başlattı. 5 büyük yatırımın temelini atmaya hazırlanan belediye, 10 yeni projeyi de tamamlayarak açılış aşamasına getirdi. Yatırımların toplu açılış ve temel atma töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak.



GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK



8 Ekim Cumartesi günü saat 12.30’da, Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı üzerinde yapılacak olan ‘On5’i Bir Yerde’ temalı Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Konseri ile başlayacak. Törene, başta sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve Karşıyakalılar olmak üzere, yaklaşık 10 bin kişi katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından, Mavişehir’de hayata geçirilecek olan Ege’nin ilk Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı’nın temeli atılacak. Eş zamanlı olarak diğer projelerin de açılış ve temel atma törenleri aynı noktadan gerçekleştirilecek. Tören; görsel şovlar, ikramlar, ses ve görüntü sistemleri ile festival havası yaratacak.



“TÜM İZMİRLİLERİ BEKLİYORUM”



Tüm İzmirlileri, bu yatırım rüzgarına ortak olmaya davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Akılcı ve üretken bir yaklaşımla düşündüğümüz ve ortaya koyduğumuz yatırımları Karşıyakalılara ve İzmirlilere sunmanın onurunu yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz Toplu Açılış ve Temel Atma Törenimize tüm İzmirlileri davet ediyorum” dedi.



TEMELİ ATILACAK VE AÇILIŞI YAPILACAK PROJELERDEN BAZILARI ŞÖYLE:



Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı: ‘Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı’, Yalı Mahallesi’nde 7 bin 200 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Çocukların tarihten günümüze, makinelerden canlı türlerine kadar merak ettikleri konularla buluşmasını sağlayacak dev park; Ege Bölgesi’nde ilk olacak. Evrensel Çocuk Müzesi’nde çeşitli maketlerle sevgi, saygı, sorumluluk, hoşgörü, dostluk, doğruluk ve yardımseverlik gibi değerlerin anlatılacağı 7 adet sergi yer alacak. Tema Parkı’nda da dinozor maketlerinden oluşan ‘Paleontoloji Sergisi’, böcek maketleri ve gölet ile ‘Entomoloji Sergisi’, inşaat araçlarının küçültülmüş halleriyle ‘İnşaat Alanı’ bulunacak.



Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi: Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak merkez, Mustafa Kemal Mahallesi’nde inşa edilecek. Engelli çocuğu ya da yakını olan anne babalar, gün içindeki işlerini halledebilmek için, çocuklarını belirli saatlerde bu merkeze bırakabilecek. 21 kişi kapasiteli olacak ve uluslararası standartlar baz alınacak. Dinlenme odası, etkinlik odası, çok amaçlı salon, yemekhane ve idari birimlere de yer verilecek.



1500 Taraftar Kapasiteli Futbol Sahası: Zübeyde Hanım Mahallesi’nde, Belediye Şantiye Tesisleri’nin yan tarafında inşaatına başlanacak futbol sahası FİFA standartlarına uygun olacak. Sentetik çim sahada, bin 500 kişilik tribün yer alacak. Gece maçlarının oynanmasına elverişli aydınlatma sistemi kurulacak. Amatör küme ve altyapı maçları oynanabilecek. Tesiste, daha küçük ölçülerde bir antrenman sahası da yer alacak.



Nergiz Parkı, Muhtarlık ve Mahalle Merkezi: Karşıyaka’nın en büyük parklarından biri olan Nergiz Parkı sil baştan yenilendi. 2 bin 500 metrekarelik parkın büyük kısmı yeşil alan olarak düzenlendi. Yepyeni oyuncaklar, engelsiz çocuk oyun üniteleri, oturma grupları ve spor aletleri ile donatıldı. Kuru havuz ile alana görsel zenginlik kazandırıldı. Karşıyaka halkının çevreci kimliğini sembolleştirmek adına, parkın merkezine 150 yıllık bonsai zeytin ağacı dikildi ve etrafına da ağacı koruyan halkı temsil eden insan heykelleri yerleştirildi. Parkta bulunan bina, arazi oranı düşünülerek yeniden inşa edildi.



Atık Getirme Merkezi: Türkiye’nin ilk onaylı merkezlerinden biri olan ve İzmir’de ilk kez kurulan ‘1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Latife Hanım Mahallesi’nde inşa edildi. Bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip tesiste toplanacak atıklar, ahşaptan elektronik eşyaya, metalden plastiğe kadar 13 ayrı türde ayrıştırılacak. Her yıl tonlarca atık doğaya karışmadan geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılmış olacak. Ayrıca merkezde oluşturulan salonda, öğrencilere çevre bilinci aşılamaya yönelik uygulamalı eğitimler de gerçekleştirilecek.



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