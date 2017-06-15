Kılıçdaroğlu'na İzmir'den destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanmasının ardından bugün Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne İzmir'den destek geldi. CHP'nin düzenlediği HDP, DİSK, KESK,TMMOB'un destek verdiği açıklamada konuşan CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Tüm parlamenterlerin parti ayrımı olmadan serbest bırakılması gerekir. İzmir olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız, destekliyoruz" dedi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için CHP İzmir il örgütü, partililer ve sendikalar Konak Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganlarının atıldığı açıklamaya CHP, HDP il yöneticileri, DİSK, TMMOB, KESK temsilcileri de katıldı. CHP İl Başkan Asuman Ali Güven, yaptığı konuşmada 16 Nisan referandumunu birlikte yaşadıkları arkadaşlarıyla birlikte adalet, hukuk ve parlamenterlere özgürlük istediklerini söyledi. Güven, “Bu sesi haykırmak için toplandık. Halkın oylarıyla parlamentoya girmiş milletvekillerimiz hukuk adına sözde suç işledikleri söylenerek tutuklanıyorlar. Mahkemelerde sözüm ona yargılanarak cezaevine konuyor. Bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı İzmir'den adalet isteğimizi haykırıyoruz" dedi.



"İZMİR OLARAK GENEL BAŞKAN'IN ARKASINDAYIZ"



Türkiye'de adalet, hukuk, demokrasi ve özgürlük istediklerini belirten Güven “Yürütülen faşizm uygulamaları, arkadaşlarımız, gençler ve milletvekillerinin tutuklanması Cumhuriyet Türkiyesi'ne yakışmamaktadır" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan 'adalet istiyorum' haykırışıyla yeni bir demokrasi ve adalet yürüyüş başlattığını belirten Güven “Bu yürüyüşü hep birlikte destekliyoruz Bu alandan Genel Başkanıma ve Ankara'daki tüm arkadaşlara selam gönderiyoruz. İzmir olarak bu mücadeleyi yürekten inanıyoruz. İzmir olarak Genel Başkan'ın arkasındayız" dedi.



Güven'in konuşmasının arkasında açıklamaya katılanlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Açıklama öncesi ve süresince polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Büyükşehir ve Başbakanlık binaları önünden araç geçişine izin verilmedi.

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