Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecilerden özür dilemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün TBMM'de yaptığı grup konuşmasına Halkların Köprüsü Derneği'nden tepki geldi. Açıklamada "Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecilere karşı nefret suçu işledi' denildi

Halkların Köprüsü Derneği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün TBMM'de yaptığı grup konuşmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mülteciler için vatandaşlık verilmesi üzerine söylediği sözlerini sert bir dille eleştiren Halkların Köprüsü Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, CHP liderini özür dilemeye davet etti.

Açıklamada şunlara yer verildi:

Nefret söylemini tepeden aşağı doğru yaymaktan başka bir işe yaramayacak bu konuşma, içine serpiştirilmiş ve tamamen iğreti duran, içi boş "kardeşlik" söyleminin anlamsızlığını da ortaya koyuyor.

Konu "kardeşlerimize" vatandaşlık hakkı bahşedip bahşetmeyeceğimizi milli iradeye sormak değildir! Konu, insan hakları ve evrensel hukuk konusudur!

Temel insan hakları adı üstünde tüm insanlar için dokunulamaz haklardır ve bu konuyu referanduma sunmak onun tartışılabilirliğini ilan etmek olur ki bu temel haklar kavramına aykırıdır.

Suriyeli mültecilerle ilgili en yalın gerçek, bu insanların hayatta kalmak için kendi ülkelerini terk ederek her türlü vatandaşlık haklarını kaybettikleri ve sığındıkları Türkiye'de de haklardan ve vatandaşlıktan mahrum biçimde hayatta kalma mücadelesi verdikleridir. Türkiye toplumunun mültecilere yönelik etik anlayışı, ulus devletlerin konjonktürel siyasetini ya da uluslararası hegomonik güçlerin/kurumların kısıtlamalarını aşacak biçimde bir konukseverlik; koşulsuz konukseverlik olmalıdır.

Her türlü haktan mahrum kalmış bu insanların 'haklara sahip olma hakkı', yaşadıkları topluma itilip kakılmadan, sindirilip yutulmadan katılma hakkıdır, yani aslında siyaset yapma hakkına sahip olma hakkıdır. Bu da uluslararası düzlemde mülteci statüsünü ve konuk olunan ülkedeyse vatandaşlık hakkı elde etmeyi gerektirir.



Temel insan haklarını çiğnedi



Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuşma ile açık bir ayrımcı diskurla tüm temel insan haklarını çiğnemiş ve nefret suçu işlemiştir.

Sayın Kılıçdaroğlu, Suriyeli ve Türkiyeli halklardan özür dilemeli ve nefret suçu işlemeye son vermelidir.

Kılıçdaroğlu popülizm batağına teslim olarak devam ediyor, savaştan kaçmış mültecileri şehit olmamakla suçluyor, Türkiyeli emekçileri Suriyeli emekçilere karşı kışkırtmaktan çekinmiyor.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik müdahalesinin önünü açan tezkereye parti olarak evet oyu vermediniz mi? Suriye'de ölen askerlerin sorumlusu olarak Suriyeli mültecileri göstermekle nasıl acımasız bir saptırma yaptığınızın farkında değil misiniz?

Türkiye'nin son 20 yılda yüzbinlerce göçmen işçi barındırdığını bilmiyor musunuz?

Türkiye bilerek ve isteyerek tıpkı merkez kapitalist ülkelerin yaptığı gibi yüzbinlerce kaçak göçmen işçi aldı ve bu insanları ekonomisinin ucuz ve esnek emeği haline getirdi. İnşaat sektörü başta olmak üzere tekstil, maden, tarım, turizm, ev hizmetleri, hasta ve yaşlı bakımı, eğlence ve fuhuş gibi sektörlerde yarı fiyatına, sendikasız, sigortasız çalışan yüzbinlerce yabancı var.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin patronları dünya düzeninin bu yeni kölelerinden çok memnunlar: Sadece asgari ücretin altında ücret vererek patronlar her yıl yüzlerce milyon TL kazanç sağlıyor. SGK primi ve kaçırılan vergi ile ekstra kazanç milyarlarca TL'yi buluyor.

Bu ülkede yoksulluğun, düşük ücretlerin, işsizliğin ana müsebbibi olarak Suriyeli emekçileri göstermek korkunç bir hedef şaşırtmadır.

Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye emekçilerini bu hale düşüren, sizin seyircisi olmaktan öte gidemediğiniz sömürü düzeninin kendisidir. Suriyeli emekçiler de, aynı bizim gibi bu eşitsiz, sömürü düzeninde çalışmak zorunda kaldılar. Onlar gelmeden önce de emeğimizin karşılığını almıyorduk, onlar gelmeden önce de iş cinayetlerinde ölüyorduk...

Sayın Kılıçdaroğlu, sizi, insanlığa ve vicdana davet ediyoruz; özür dilemenizi talep ediyoruz.