Kılıçdaroğlu, Tire Stadı'nın açılışını yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı iki dev tesis CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle hizmete açıldı

UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin kişilik Tire Stadı ve Büyükşehir Belediyesi'nin Küçük Menderes'te kurduğu Avrupa standartlarındaki 12. arıtma tesisinin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, "Aziz Bey, kırdaki İzmirli de kentte yaşayan İzmirli de kazansın, ikinin de hayat standardı yükselsin diye yola çıkmıştır. Onun bu politikası bütün CHP'li belediye başkanları tarafından aynen uygulanmaktadır" dedi.



Başkan Aziz Kocaoğlu ise "İzmir'in Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlerin öncülüğünde kalkınabileceğine ve kalkınma destanı yazabileceğine dünya alem şahit oldu. Bundan dolayı İzmirli hemşerimizle birlikte mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.



İzmir, Süper Lig maçları ve uluslararası karşılaşmalara ev sahipliği yapabilecek UEFA standartlarında inşa edilen modern stadına kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin maliyetinin yüzde 75'ini, Tire Belediyesi'nin ise yüzde 25'ini karşıladığı Tire Stadı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yaklaşık 64 milyon TL'yi bulan mal olan stadın yanı sıra, Büyükşehir'in Küçük Menderes Havzası’nı kirlilikten kurtarmak için başlattığı arıtma seferberliğinin son halkası olan Tire İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışı da CHP lideri tarafından yapıldı.





Başkanlarımızla iftihar ediyorum



Tire Stadı'nın tribünlerini dolduran binlerce İzmirlinin tezahüratları arasında kürsüye gelen Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaptıkları hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'le iftihar ediyor, İzmir Milletvekili olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun kır ve kent arasındaki gelir uçurumunu gidermeye çalışan bir başkan olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Aziz Bey, kırdaki İzmirli de kentte yaşayan İzmirli de kazansın, ikinin de hayat standardı yükselsin diye yola çıkmıştır. Onun bu politikası bütün CHP'li belediye başkanları tarafından aynen uygulanmaktadır. Biz çalışıyoruz. Ama birileri bu çalışmamızı çekemiyor, kıskanıyor. Eleştirmek yerine gözdağı veriyor. İddianameler hazırlıyor. Sanıyorlar ki CHP'liler geri adım atacaklar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında 397 yıl hapis talep edildi. Arkadaşları tutuklandı ama biz hep söyledik: Aziz Kocaoğlu ve arkadaşları namuslu insanlardır. Boğazlarından bir kuruş haram lokma geçmez dedik. Çünkü bizim belediye başkanlarımızın iki vazgeçilmez temel kuralı vardır. Birinci kural kendisine oy versin, vermesin herkese eşit hizmet götürecektir. Onların yaptığı gibi bana oy vermeyene hizmet etmem anlayışı gütmedik. Birinci farkımı z bu. İkincisi ise harcadığımız her kuruşun hesabını millete vermek.



Burayı 64 milyon liraya mal etti belediye başkanımız. Onlar ise aynı stadı 200 milyon liraya ihale ediyorlar. Bu nedenle bizi anlamıyorlar."



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tarımın sorunları çözülmeden Türkiye'nin sorunlarının çözülmeyeceğini belirterek CHP'li belediye başkanlarının çalışmalarını örnek gösterdi: " Üreticinin sorunlarını çözeceksiniz ki Türkiye'nin sorunları çözülsün. Kırsalda tarımı bitirirseniz oradaki insanlar da kentin varoşlarında tutunmaya çalışacaklardır. Biz diyoruz ki; herkes bulunduğu yerde huzur içinde, bereket içinde yaşasın. Sütü de, çiçeği de, fidanı da, kırsaldan alıp kentle paylaşan belediye başkanlarımız hem kente hem halka hizmet ediyor. Çünkü biz halka hizmeti Hak'ka hizmet olarak görüyoruz."





Bu aşı tuttu



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ise Tire'nin de içinde yer aldığı Küçük Menderes Havzası'nın, özellikle yerelden kalkınma modelinin çıkış noktası olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Türkiye'ye örnek model olan Okul Sütü projesine, Tireli süt üretici kardeşlerimizle birlikte başladık ve birlikte başardık. Süt Kuzusu projemizde yine onlarla birlikte yol aldık. Bu bölgedeki üreticilerimizin bize olan inancı, başarımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Tire, Bayındır, Bademli ve İğdeli'deki tarımsal kalkınma kooperatiflerini desteklerken, tek bir hedefimiz vardı: Yerelden kalkınma. Tire’de sütün, Bayındır’da çiçekçiliğinin, Bademli’de fidancılığın, İğdeli'de peynirciliğin geldiği noktaya baktığımızda, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Beydağ baraj gölündeki balıkçıdan Selçuk'taki şeftaliciye, Foça'daki tahıl üreticisinden Urla'daki koyun-keçi sahibine kadar herkese dokunuyor, el veriyor, destekliyor, heveslendiriyor, heyecanlandırıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bugün birlikte çalıştığımız, desteklediğimiz kooperatifler Birleşmiş Milletler tarafından "örnek ve başarılı model" seçiliyorsa, desteğe başladığımız 2007 senesinden bu yana üye sayılarında ortalama yüzde 161 oranında artış yaşanıyorsa, çalışanlarının sayısı ise yüzde 616 oranında artmışsa ve cirolarındaki artış oranı yüzde 658 olarak gerçekleşmişse bu aşı tutmuş demektir. İzmir'deki tarımsal üretim Türkiye ortalamasının iki katından fazla büyümüşse, Türkiye “tarımda yoksullaşmayı” konuşurken, İzmirli üretici mucizeler yaratıyorsa, hedefe ulaşılmış demektir. İflas aşamasındaki kooperatifler bugün ihracatçı konumuna gelmişse, biz bu işi başarmışız demektir. İzmir'de köyden kente göç durdurulmuş, köylü yeniden "milletin efendisi" olmuşsa, kimse başka yerlerde başka modeller aramasın!



İzmir'e görmezden gelmesin! Benim başkanlık sürecindeki en büyük kriterim, İzmir’deki hemşehrilerimin artan mutluluğu ve büyüyen lokmasıdır. Bunları ne kadar büyüttüysem, benim için başarı odur. Sırtımdaki heybede başka bir şey istemem."





Her alanda örnek model olduk



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin örnek model olarak alınan çalışmalarının sadece tarımla sınırlı olmadığının altını çizen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Çevre yatırımlarında da açık ara lider kentiz. Avrupa Birliği standartlarındaki arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye'de ilk sıradayız. Az önce Küçük Menderes Havzası'ndaki 12. arıtmamızı, Tire İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni hizmete açtık. Topraklarımızı, suyumuzu koruyoruz. Geleceğimizi koruyoruz. Uzlaşma ve yerinde dönüşümle gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm modelimiz de Türkiye'ye örnektir. Fikirtepe, Sulukule örnekleri hiçbir sosyal demokrat belediyenin yapacağı işler değildir. Hakkaniyetli ve adaletli kentsel dönüşüm yapmak itiyorsanız İzmir'in başlattığı Uzundere ve Örnekköy'e bakın. Oradan yol ve yöntem öğrenin."





Madem bu iş siyasi meta oldu…



2009 yılındaki Stratejik Plan'dan itibaren kente iki yeni stat kazandırmak üzere harekete geçtiklerini, 2011 yılında ise dönemin bakan ve yetkilileriyle Örnekköy'e 35 bin kişilik stat yapmak için mutabakata vardıklarını dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Yıl 2018 oldu. O stat yapılmadı. Onlar yapıyoruz, yapacağız derken biz 2014 senesinde Bornova Doğanlar Stadının temelini Bornova Belediyesi'yle birlikte attık. Bugün açtığımız statla birlikte Göztepe Süper Lige çıktı. O statta Altınordu top oynuyor, Süper Lig'e çıkmak üzere. Eğer altyapıyı yaparsanız, İzmirli hemşerilerimizin başaramayacağı bir şey yoktur.



Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in önerisiyle 15 bin kişilik stadın yapımına başladıklarını belirten Başkan Kocaoğlu, "Madem bu iş siyasi meta oldu. Gelen satıyor, giden satıyor. Her yere bulaşan siyaset spora da bulaştı. Öyleyse Tire Belediyesi'nin bu arsasına 15 bin kişilik muhteşem stadı yaptık ve hizmete açıyoruz. 64 milyon lira para harcadık. Çevresine yaptığımız asfalt yatırımıyla 70 milyon TL. Bugün bu emsalda stat 200 milyon lirayı aşkın paraya ihale edildi" diye konuştu.





Bu onur nesiler boyu yeter



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hedef aldıkları yerelde kalkınmayı kentin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:



"Çalışıyoruz, üretiyoruz. Yerelde kalkınmayı hedef aldık. Kentimizi kalkındırdık. Başka hiçbir yerden destek almadan kentin kendi gücüyle tek başına Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlerin öncülüğünde kalkınabileceğine kalkınma destanı yazabileceğine dünya alem şahit oldu. Bundan dolayı İzmirli hemşerimizle birlikte mutluyuz, gururluyuz. Birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz. Başarmak üzere emin adımlarla yürüyoruz. Bugün Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi kuruluşlarından sadece en gelişmiş 10 devletin aldığı 3A kredi notunu 5 senedir üst üste alıyorsa, burada yapılan iş sadece Türkiye boyutunda değil dünya boyutundadır. Bunu İzmirli hemşerilerimizle başardık. Ne mutlu bizlere, İzmir gibi bir kentte belediye başkanlığı yapıyoruz. Bu onur bu şeref bize ömür boyu değil, nesiller boyu yeter. En zor günlerimizde arkadaşlarımız hapislere atılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi iş yapamaz hale getirilmeye çalışırken, arkamızda inançla duran, hangi partiden olursa olsun 4 milyon 250 bin İzmirliye, bu belediye dürüsttür diyen hemşerilerimize şükranlarıma sunuyorum. Üst düzey yöneticileri hapiste yatarken belediyenin işlerini aksatmayan sabahlara kadar çalışan bürokrat arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Güneş İzmir'den doğacak, biz de bu güneşe layık olacağız."





Aziz Başkanın tam desteği ile..



Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ise açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



"İnanmak, hayal etmek ve dürüstçe çok çalışmak. İşte, iki sene dört ayda bu eseri, şimdi yapılan ihaleleri göz önüne aldığınızda onların dörtte bir fiyatına mal ettik. Bu çalışkanlığın dürüstlüğün, inancın ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tam desteğinin sonucudur. Tirenin adını bundan sonra daha çok duyacaksınız. Sadece tarımda değil sanayide ve sporda da. 2014 yerel seçimlerinde 64 yıl aradan sonra ilk defa CHP olarak Tire'de seçimi kazanıp, bayrağımızı en yükseğe diktik. Bu günlere gelmemizde bize en büyük katkıyı koyan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve bürokratları ile Tire Belediyesi'nin çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Artık burası bizim için bir mabet oldu. Bundan sonra bölgedeki her etkinliğe kapımız a&cced il;ık."





İzmir'in en modern stadı



4 Eylül 2015'te temeli atılan Tire Stadı'nın 64 milyon lirayı bulan yapım maliyetinin yüzde 75'ini İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Bornova Doğanlar Stadı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ikinci stat olma özelliği taşıyan yeni Tire Stadı'nın çimlendirme çalışması 1.2 milyon TL'ye mal oldu. 4x6 m. boyutlarındaki iki skorboardun yanı sıra ses ve ışık sistemleriyle Tire Stadı, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, stadın yapımına verdiği katkıların yanı sıra bağlantı yolları ve otopark imalatlarının da gerçekleştirdi. Stadın yanındaki 29 bin metrekarelik yeşil alana ise antrenman sahası ve koşu parkurları yapılacak. Stat içinde sosyal tesisler ve misafir takımlar için konaklama tesisi de bulunacak. Yeni Tire Stadı, estetik görünümü kadar mükemmel akustiği ile de ev sahibi takımlar için önemli bir avantaj yaratacak.





Küçük Menderes'te büyük temizlik



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Küçük Menderes Havzası’nı kirlilikten kurtarmak için başlattığı arıtma seferberliğinin son halkası olan Tire İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin de resmi açılışını yaptı. 2016 yılı Eylül ayı sonunda tesisin temelini atan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire bölgesinin evsel atıklarını arıtacak 66 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisini 10.9 milyon liraya mal etti. Tesis, günde 11 bin 731 metreküp atık su arıtıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Küçük Menderes havzasında kurduğu arıtma tesisi sayısı, Tire İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile birlikte 12’ye çıktı.