Kimliği belirsiz kişi yanarak öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, eski cam fabrikasından kalma yapılarda yaşamını sürdüren kimliği belirsiz bir kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti

Kimliği belirsiz kişi yanarak öldü
Yangın, saat 04.00 sıralarında Güney Mahallesi 1159 Sokak'ta bulunan eski cam fabrikasına ait metruk yapılarda çıktı. Isınmak için yakılan piknik tüpünden çıktığı tahmin edilen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, müdahale ettileri alevleri söndürdü. Yangında, bölgedeki metruk yapıda yaşayan ve çevre sakinlerinin yaşlı bir adam olduğunu öne sürdükleri kimliği belirsiz bir kişi yanarak öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen kişinin cesedi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.

Kaynak: DHA
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