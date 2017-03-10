Kimlikleri olmadığı için ev, ev olmadığı için kimlikleri yok

Suriye'nin Halep kentinde yakın zamana kadar devam eden çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli aile, Bornova'da çadırda yaşamaya başladı. Geçici kimlik belgeleri olmadığı için ev tutamayan aile, Göç İdaresi'ne bir adres bildiremediği için de kimlik alamıyor

Yaklaşık 2 ay kadar kamplarda kalan aile, burada da kendilerine bir gelecek göremeyince İzmir'e gelmiş. Anne, baba ve biri 8, diğeri 5 yaşında iki çocuktan oluşan 4 kişilik aile yer yurt bilmedikleri Bornova'nın Yeşilova bölgesinde ev tutmaya çalışmış ancak yeteri kadar paraları olmadığı ve ev sahiplerinin geçici kimlik kartının var olmasını istediği için ev tutamamışlar.

Aile de mecburen sokakta yaşamaya başlamış. Buldukları boş araziye temin ettikleri battaniye ve brandalarla derme çatma bir çadır yapmışlar. Ailenin az olan eşyasının bir kısmı da çadır dışında. Son günlerdeki yoğun yağmur yağışından kaynaklı hem çadırın içi hem de dışarıdaki eşyalar ıslanmış durumda.

Ailenin bütün bireyleri hava şartlarından kaynaklı hastalanmış. Baba daha öncesinde Suriye'de inşaatta çalışırken geçirdiği iş kazası sonucunda belinden sakatlanmış ve ağır işlerde çalışması yasak. Ailenin tek istediği başlarını sokabilecek bir ev ve bir de iş. Öte yandan ikamet adresleri de olmadığı için aile geçi koruma statüsünden faydalanmak için başvuruda da bulunamıyor.



Halkların Köprüsü gönüllüleri ziyaret etti



Mülteci aile ellerindeki kısıtlı parayı kullanırken aileye bölge halkından da destek var. Aileyi son olarak Halkların Köprüsü Derneği üyeleri ziyaret ederek destek olmaya çalıştı. Dernek üyeleri, yanlarında getirdikleri gıda, ayakkabı ve kıyafetleri aileye verdi.

İzlenimlerini gazetemize anlatan Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Cem Terzi, ailenin hangi şehirde yaşadığını, hangi kamptan geldiğini bilmediğini belirterek "Mahalleyi gezdik, aile için kiralık bir ev bulmaya çalışıyoruz. Kimse evini kiralamak istemiyor. Kayıtları yok, çünkü kayıt olabilmeleri için muhtardan belge almaları gerekiyor ama alamıyorlar" dedi.

Ailenin kimliksiz, aç ve sefil bir şekilde İzmir'de yağmurun altında hayata tutunmaya çalıştığını da ekleyen Terzi şunları söyledi: Biz dernek olarak otele götürmek istedik ama var olan eşyalarını da korumak için buradan ayrılmak istemediler. Bu iş derneklere ya da gönüllülere bırakılmamalı. Sorunun devlet eliyle çözülmesi gerekiyor. Mülteciler, devletin sorumluluğunda. Mahalleliler yetkililere de haber vermiş, ne kaymakamlıktan ne belediyeden gelen giden olmamış. Kamu kuruluşları bu dramı görmezlikten geliyor.