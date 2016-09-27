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    • Kınık köprüsü 15 gün içinde hizmete girecek

    Kınık'ta yapımına başlanan 2 şerit ve 12 metre genişliğindeki köprüde sona gelindi. Köprünün beton blokları önceki gün monte edildi. Adnan Menderes Köprüsü'nün 15 gün içinde tamamlanarak hizmete gireceği açıklandı

    27 Eylül 2016 Salı 14:39
    Kınık köprüsü 15 gün içinde hizmete girecek
    Kınık'a bağlı Yayakent Mahallesi'nde Kırgeçit deresi üzerinde bulunan tek şerit köprü Ocak ayındaki şiddetli yağışlar sonucu büyük zarar görmüş ve yol trafiğe kapatılmıştı.

    Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer yaşanan mağduriyeti Ankara'da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na aktardı, DSİ ve belediye işbirliği ile yıkılan köprünün 150 metre altına geçici menfez köprüsü yapıldı, yeni köprü için de çalışmalara başlanmıştı.
    Yapımına başlanan 2 şerit ve 12 metre genişliğindeki köprüde son viraja gelindi. Köprünün beton blokları önceki gün monte edildi. Adnan Menderes Köprüsü'nün 15 gün içinde tamamlanarak hizmete gireceği açıklandı.

    Köprünün beton bloklarının montajını yerinde izleyen Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer yaptığı açıklamada, "Yıkılan köprünün yerine daha geniş şekildi yapılan köprünün ismini Rahmetli Başbakanımız Adnan Menderes'in ismini, köprünün yan tarafına yapacağımız rekreasyon alanına sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun ismini vereceğiz" dedi.
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