Kınık'ta 140 çocuğun hayallerindeki oyuncaklar alındı

Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Kınık Merkez ve Poyracık Mahallesindeki kreşlerde eğitim gören 140 öğrenciye hayatlarında en çok sahip olmak istedikleri ne olduğu soruldu, öğrencilerin bazıları bu soruya oyuncak bazı öğrenciler ise bisiklet olarak cevap verdi. Toplanan istekler Kınık Belediye Başkanı Dr Sadık Doğruer'e iletildi ve Başkan Doğruer AÇEV ve sponsor firma aracılığıyla çocukların tüm talepleri tedarik etti. Oyuncuklar ve bisikletler Kınık Belediye Başkanının da katıldığı törenle çocuklara teslim edildi. En çok sahip olmak istedikleri oyuncak ve bisikletlere sahip olan çocukların sevinci görmeye değerdi. Kınık Belediye Başkanı Dr Sadık Doğruer, 'Yarının teminatı olan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydum. Destekçilerimez çok teşekkür ediyorum' dedi.

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