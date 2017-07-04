Kınık'ta 6 kişiye FETÖ gözaltısı

Kınık Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah, FETÖ/PDY'ye yönelik kentte, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4'ü aynı aileden toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ilçede esnaflık yapan B.K., R.G. ile ev hanımı olan B.G., E.G., H.G. ve N.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ise arama yapıldı. Gözaltına alınanlar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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