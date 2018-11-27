Kınık'ta TIR devrildi

İzmir'in Kınık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen konteyner yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Sipahi (60), yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Sipahi'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi

Kınık'ta TIR devrildi
27 Kasım 2018 Salı 11:36

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Kınık- Bergama yolunun 7'nci kilometresindeki Yayakent Dündarlı kavşağında meydana geldi. Bursa'dan yüklediği konteynerleri İzmir'in Aliağa ilçesine getiren Mehmet Sipahi yönetimindeki 35 HC 9272 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada TIR sürücüsü Sipahi, yaralandı. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Sipahi'yi ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehmet Sipahi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Bergama yönüne ulaşım, 3 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kınık #tır kaza
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