Kınık ve Bergama beyaza büründü

İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı evlerin çatılarını ve park halindeki araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı.

Kınık ve Bergama beyaza büründü
14 Şubat 2019 Perşembe 12:59

Bergama ve komşu ilçesi Kınık'ın yüksek kesimlerinde saat 06.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı, Bergama'nın Kozak Yaylası bölgesindeki Güneşli, Okçular, Karaveliler, Çamoba ile Madra yöresindeki Topallar, Halilağalar ve Yukarıada ile Kınık'ın Köseler, Örtülü, Yaylaköy kırsal mahallerini beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. Kar yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer 2 santimetreyi buldu. Ancak, yağışın durmasıyla birlikte karlar kısa sürede erimeye başladı.

Bergama Belediyesi, Kınık Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı.

Etiketler; #izmir #kınık #bergama #kar #yağış
Önceki Haber
Denizli'de Turizm karikatür yarışması
Sonraki Haber
Aşkın ömrü 2,5 yıl
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.