Kınıklı maden şehitleri unutulmadı

MANİSA'nın Soma ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybedenler için İzmir'in Kınık ilçesinde 1500 kişilik hayır yemeği verildi

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazasında İzmir'in Kınık İlçesinden 14 madenci yaşamını yitirdi. Kazanın yıldönümünde hayatını kaybeden madencilerin yakınları tarafından Köseler Mahallesi'nde yemek hayrı düzenlendi. Köseler Camisi'nde öğle namazından önce Mevlid-i Şerif okutuldu, namaz kılındı. Ardından konuklara çorba, nohut, pilav, güveç, makarna, cacık ve helvadan oluşan 7 çeşit yemek ikramı yapıldı. Hayıra Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Cumhuriyet Savcısı Yusuf Adın, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Gezer, Kınık Emniyet Müdürü Levent Akkaya ve maden şehitlerinin aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe protokolü mahalle dışında bulunan şehitliğe giderek maden şehitleri için dua etti





Aynı faciada 11 kişinin hayatını kaybettiği Kınık'ın Elmadere Mahallesi'nde ise maden şehitleri için tavuklu pilav ve lokma hayırı düzenlendi. Hayıra katılan ilçe protokolü Elmadere maden şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dualar okudu.

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