Kiraz'a bayram hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yerleşimlerin mezbaha ihtiyacına hızlı bir çözüm bulabilmek amacıyla hayata geçirdiği “mobil mezbaha” sistemi yaygınlaşıyor. Urla’nın ardından Kiraz ilçesinde de çalışmalar hızla tamamlandı ve ilçenin mezbahası bayrama hazır hale getirildi

Urla ilçesinin ihtiyacını, kurulumu kısa sürede tamamlanan Türkiye’nin ilk “modüler sistem” mezbahası ile karşılayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, beğeni toplayan sistemi yaygınlaştırma kararı aldı. Mobil mezbahanın ikincisi Kiraz’da kuruldu. Kiraz’ın modern mezbahası bayram öncesi hizmete alındı. Böylelikle vatandaşlar bayram süresince kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesebilecek. Mezbahada vatandaşların kesimi ve kesimi yapılan kurbanın karkas ağırlığını görebilmeleri amacıyla kamera sistemi ile iki adet soğuk hava deposu yer alıyor. Ayrıca mezbahada kesimin ardından et ve sakatatların firma ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayacak 24 saat soğutulucu kamyonlar da bulunuyor.





Taşınabiliyor



Yeni bir betonarme mezbaha inşa etmek yerine kısa sürede kurulabilen mobil mezbahalar vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. Türkiye’de ilk kez “modüler sistem” konteynerlerden oluşturulan bu mezbahalar hızlı ve hijyenik bir çalışma olanağı sunuyor. Bu mezbahalar gerektiğinde sökülerek başka bir alana taşınabiliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair” yönetmeliği çerçevesinde tasarlanan bu tesislerde, etler modern teknoloji donanımla kesiliyor.



