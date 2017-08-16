Kiraz'da 650 kök hintkeneviri ele geçirildi

İzmir'in Kiraz İlçesi'nde, Kaymakam Mustafa Akgül'ün de katıldığı jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, dağlık arazide 650 kök hintkeneviri ele geçirildi

Çayağzı Mahallesi kırsalında dağlık ve ormanlık alanda izinsiz hintkeneviri yetiştirildiğini öğrenen jandarma ekipleri, operasyon düzenlendi. Kiraz Kaymakamı Mustafa Akgül'ün de katıldığı operasyonda, bölge arandı. İki ayrı alanda toplam 650 kök hintkeneviri ele geçirildi. Uyuşturucuyu kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaymakam Akgül, yasaların ve kanunların suç saydığı ve özellikle uyuşturucu yetiştirenlere yönelik satan, temin eden ve kullananlara hakkında hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerinin ve hukuki anlamda gerekli cezaların ve yaptırımları uygulandığını ifade etti.