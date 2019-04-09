Kiraz'da kaza: 25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kiraz'da, arkadaşlarıyla buluştuktan sonra eve dönen Mehmet Can Önder (25), kullandığı motosikletin park halindeki traktöre çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kiraz'da kaza: 25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
09 Nisan 2019 Salı 10:53

Kaza, dün gece saatlerinde,  Kiraz- Ödemiş yolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla buluşup, sohbet eden Mehmet Can Önder, motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı. Önder iddiaya göre, havanın karanlık olması nedeniyle yol üzerinde park halinde olan traktörü göremeyerek çarptı. Kazada, Önder, motosikletin üzerinden düşüp savrulurken, diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildiridi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Önder'i hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Önder, doktırların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önder'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Ootpsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Önder'in cenazesi  aile yakınları tarafından teslim alınarak, köylerindeki mezarlığa defnedildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kiraz #Mehmet Can Önder
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