Kirazlı kadınlara kırmızı kurabiye yaptıracak

Tülin Eraslan, hem diş hekimi, hem İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı hem de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şube Başkanı olarak Kirazlı kadınlar için Valilikle birlikte kırmızı kurabiye üretimi projesi hazırladı

Gamze Geçer- Kiraz'da geçmişten günümüze artan cinsel istismar ve kadına şiddet boyutunda kadınlara el uzatmak ve ekonomik hayatta ellerinden tutacak olan proje hakkında Eraslan, 'Kadınlarımızla birlikte düzenlediğimiz bir toplantı sonrasında bayatlamayan kırmızı kurabiyeler yaptık. Sonrasında da bunu bir proje haline getirmeyi düşündük. İstanbul'dan bir yatırımcı bize destek olacak. Görüşmelerimiz hızlandı. Eylül ayında üretime geçip tüm Türkiye'ye marketlerde satılmak üzere kurabiyelerimizi yapacağız. 35 Kirazlı kadın ile ele ele vereceğiz' şeklinde konuştu.

Kiraz'da hane hane dolaştı

İzmir Barosu ile işbirliği yaparak Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını kaydeden Eraslan, kadınların cinsel istismara uğradıklarında nereye başvuracaklarından nasıl sağlıklı beslenebileceklerine kadar hayatın her alanıyla ilgili eğitim programı uyguladıklarını kaydetti. Kiraz ilçesinde kaçırılan kızlar için hane hane dolaştıklarını ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a bir rapor sunduklarını ifade eden Eraslan, 'Kiraz'da kadınları ekonomiye kazandırmak için alternatif üretim kaynaklarını araştırdık. Meslek edindirme kursları açıldı, kooperatif kuruldu. Sahada 'değişim kadınla başlar' dedik. Bunun için sivil toplum kuruluşunun gücünü kullandık. Son olarakta Kiraz'da kadınlarımızla birlikte düzenlediğimiz bir toplantı sonrasında bayatlamayan kırmızı kurabiyeler yaptık. Sonrasında da bunu bir proje haline getirmeyi düşündük. İstanbul'dan bir yatırımcı bize destek olacak. Görüşmelerimiz hızlandı. Eylül ayında üretime geçip tüm Türkiye'ye marketlerde satılmak üzere kurabiyelerimizi yapacağız. 35 Kirazlı kadını ile ele ele vereceğiz. Bu sayı gittikçe de artacak. Ben inanıyorum ki kadınımıza ne kadar destek olursak o kadar karşılığını alırız. Medyada Kiraz'da yaşanan olaylar çok konuşuldu. Artık Kiraz'da kadınların sesi daha farklı duyulacak. Valiliğimiz ile açılacak üretim merkezi için fizibilite çalışmaları devam ediyor. İlk kez sizinle paylaşıyorum. Çok heyecanlıyım. Bu proje ile yıllardır yıkılamayan bir tabu yıkılacak. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, kurabiyelerimizi alın ve oradaki kadınlarımıza destek olun. Herkes 1 paket alsa düşünün nüfusumuzu. Bu yüzden desteklerinizi ve duyarlı olmanızı bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Bahanemiz yok

Klinikte hastalarıyla birebir ilgilendiğini ve tüm zamanını iyi kullanmaya gayret ettiğini anlatan Eraslan, sivil toplumda aktif rol aldıktan sonra da muayenehaneyi bırakmayı hiç düşünmediğini ifade etti. Kadınlara, kadın haklarını ve güçlü olmayı anlatırken çalışan bir kadın olmanın önemini vurgulayan Eraslan, 'Çalışarak örnek teşkil etmek istedim. 'Çocuklarım var çalışamam, kocam izin vermez' bahanelerini kabul etmiyorum. Evimde asla kimseye yemek yaptırmadım. Yani evde de aktifim. Yoruluyorum ama bu topluma borçluyum, hizmet etmek zorundayım' dedi.