Kireçcili'de yol çalışması

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı Kireçcili'de yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kireçcili'de yaşayan ve arazisi olan vatandaşların sıkıntılarını gidermek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 6 bin metrekare kilit parke taş döşemesi yapıldı. Selçuk'ta yol çalışmalarının kent merkezinde ve gerekli yerlerde devam ettiğini belirten Başkan Bakıcı; "İZBETON ile ortak bir şekilde Kireçcili'de düzenleme, temizlik ve asfalt çalışmalarını yapıyoruz. Yaz ayında Kireçcili'de yaklaşık 6 bin metrekare kilit parke taşı döşenmişti. Bölgedeki çıkış yolları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yollardaki arıkları alıyoruz; yamalarını yaptırıyoruz. Bunun yanı sıra ekiplerimiz ciddi temizlik çalışmaları da yapılıyor. Yaklaşık 6- 7 km'lik alanda bir çalışma yapılıyor. Bu yol oldukça işlek. Birçok arazisi olan, çiftçisi olan vatandaşımız bu yoldan faydalanıyor. Dolayısıyla bu yolun onarımı hem bu mevkide yaşayan vatandaşlar açısından, hem de burada arazisi olan vatandaşlarımız açısından büyük önem arz ediyor. Bu hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.