Kışın da havuz keyfi devam ediyor

Bornova Belediyesi’nin Işıkkent’teki Muhammet Yıldız Spor Tesisleri’ndeki yarı olimpik yüzme havuzunda, çocuk, yetişkin ve kadınlara yönelik yüzme kursları kışın da devam ediyor. Yaz dönemi aylık ortalama 1000 kişinin yararlandığı havuzdan kış döneminde de ortalama 500 kişi yararlanıyor. Alanında uzmanların görev yaptığı tesis Cuma günleri hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor

Spor alanında yaptığı çalışmalarla İzmir’de sporun nabzını tutan Bornova Belediyesi düzenlediği kurslarla da vatandaşları spor yapmaya teşvik ediliyor. Bornova Belediyesi’nin ilçe geneline yayılan tesislerinde binlerce Bornovalı yüzmeden futbola kadar farklı dallarda spor yapma imkanı bulurken, Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri’ndeki yarı olimpik havuzda da her yaştan Bornovalıya yüzme kursu veriliyor. Alanlarında uzman eğitmenlerin verdiği yüzme kurslarına Bornovalılar yoğun ilgi gösteriyor. Küçükler, kadınlar ve yetişkinler kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenen kurslara katılanlar için servis imkanı da sunuluyor.



Muhammet Yıldız Spor Tesisleri’nde yaz dönemi aylık ortalama 1000 kişinin yararlandığı havuzdan kış döneminde de 5 yaş üzeri ortalama 500 kişi yararlanıyor. Yıl boyunca devam eden kurslarda Cuma dışında her gün ders veriliyor. Kadınlar için Pazartesi- Çarşamba ve Salı-Perşembe günleri, yetişkinler için Pazartesi-Çarşamba günleri, küçükler için de Pazartesi-Çarşamba ve Cumartesi-Pazar günleri olmak üzere haftada iki günlük programlar düzenleniyor.



Ücretsiz servis hizmeti de verilen kurslarda, 5 teknik personelin yanında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu, cankurtaranlık brövesine ve antrenörlük belgelerine sahip 4’ü can kurtaranlık da yapan 10 eğitmen görev yapıyor. Kapalı havuz, açık havuz ve 2 adet çocuk havuz olmak üzere 4 adet havuzu bulunan tesislerde temizlik ve hijyen ön planda tutuluyor. Havuzda suyun kalitesi görevli kimyager tarafından 4 saatte bir kontrol ediliyor. Ayrıca ayda birde su Hıfzıssıhha tarafından test ediliyor.



Yüzme kurslarının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Herkesin her yaşta spor yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu hedefle düzenlediğimiz kurslarda her geçen yıl kapasitemizi ve imkanlarımızı arttırıyoruz. Başta çocuklar olmak üzere mümkün olduğu kadar fazla vatandaşımıza bu imkanları sunmak istiyoruz” dedi.