Kişiye özel kursa döndük

Dershanelerin kapatılması sonrası derslerindeki eksikliklerini kurslarla kapatmak isteyen öğrenciler özel derse yöneliyor. Özel ders ücretleri ise öğretmenin tecrübesine göre 30 TL'den başlayıp 400 TL'ye kadar çıkıyor. Özel bir eğitim kurumunda çalışan ve öğrencilere özel ders de veren Berrak Damla Güzel, 'Özel ders aldırmanın temelinde öğrencinin evde ders çalışamaması var' dedi

Aykut Polatlı-

Bu sorunun temelinde de öğrencinin ders çalışmamasının yattığını belirten Güzel, 'Özel ders alan öğrenci evde tek başına ders çalışamıyordur, yani özdisiplin eksikliği vardır.Burada öğrenciye yol, yöntem göstermek ve özdisiplinini sağlaması amacıyla özel öğretmen tutuluyor' diye konuştu.



Garanti riskli



Çocukların derslerdeki başarılarını arttırmak için tutulan öğretmenlerin veli ve öğrenciye sınavı kazandırma garantisi vermesinin ise riskli ve tehlikeli olduğunu dile getiren Güzel, 'Ben de zamanında özel ders aldım. Benim gittiğim öğretmenlerde de bu vardı, 40 soruda 35 üstü yapma garantisi. Gerçekten bunu yapan öğretmenler çok deneyimli ve aktif olabiliyor. Çevremde de bu tür ders verenler var ama bu garanti verilecek bir konu değil. İlkin o yıl nasıl bir sınav sorusu çıkacağına dair fikrimiz yok. Her sene sınav sorularının tipi değişiyor. Mesela ben fizik öğretmeniyim şu an YGS Fizik'te sayısal soru neredeyse çıkmıyor. Tamamen Türkçe bilgisi ölçer gibi yoruma dayalı sorular çıkıyor. Böyle olduğunda biz öğrenciye kadar konunun püf noktalarını, detaylarını, teorik kısmını ne kadar iyi verirsek verelim o öğrencinin yorumlama gücü, Türkçe bilgisi, okuma anlama becerileri eksikse biz istediğimiz başarıyı elde edemeyiz. Kendi alanımla ilgili konuşursak, öğrenciye sadece fizik değil başka beceriler de kazandırmak gerektiğini düşünüyorum ama bu da çok zor bir şey, özel dersle gerçekleştiremeyiz bunu' diye konuştu.



Bir ayda bir sınava hazırlanamaz



Kısa bir süre zarfında TEOG, YGS ve LYS sınavları için özel ders alacakları da uyaran Güzel, 'Öğrencinin 1 ayda sınava hazır olması için ders aldırılması ve bunun akabinde sınavı kazanacağını düşünmek büyük bir hata. O zamana kadar öğrenci ders çalışmamış, tekrar etmemiş, soru çözmemiş, konuyla ilgili yeteneklerini geliştirememiş. Böyle bir öğrenciye bir ay gibi kısa bir sürede konuyu anlatıp bitirmek imkansız. En fazla öğrenciye 2-4 konunun kazanımları kazandırılabilir. Onunla da 3-4 soru çözebilir. Bana da geliyor son bir-iki ay kala 'benim çocuğumun fizik dersi hiç yok' diyorlar. 35-40 tane soru anlatmamı bekliyorlar. Açık olmakta fayda var. Benim iki ayda yapabileceğim 30 fizik sorusundan 10-15 soru. Onunda formüllerini ezberlettirebilirim. Öğrenci dersle ilgili hiçbir şey bilmiyorsa o işe kalkışmamak en iyisidir. Para için bu işi yapıyorsanız bunu herkese söylemek basittir ama işi gerçekten eğitimcilik, vicdan işi olarak görüyorsanız en başta kesin sözler vermek çok yanlış' dedi.



50 ile 100 lira ücret isteyeni bir tutmamalı



Özel ders verenlerin fiyatlarını ve haftada kaç gün ders alınması gerektiğini de açıklayan Güzel, 'Özel dersin ücreti 30-50'den başlayıp 300-400'e kadar çıkabiliyor. Velilere biz fiyat verdiğimiz zaman veli bize daha ucuza 50 liraya ders veriyorlar diyebiliyor. Samimi olarak söylüyorum 50 liraya ders aldırttığı kişi ya üniversite öğrencisidir ya yeni mezundur ya da gerçekten kendini yeterli görmeyen kişidir. Ben kendimin yeterli olduğuma inanıp, alanımda iyi olduğumun farkındaysam ve bu çocuğa gerçekten öğrenciye gerçekten bir şeyler kazandıracağımı düşünüyorsam her şeyin bir hakkı var açıkçası. Benimde 30-50'ye ders verdiğim zamanlar oldu, üniversite okurken, yeni mezun olduğumda o da kendimi göstermek ve ispatlamak içindi. Burada amaç para değildi benim için. Bazen amaç para olmayabiliyor. Velilerin 30-50'ye ders verenle 100-120'ye veren yılların, kendini kanıtlamış öğretmenini aynı kefeye koyması yanlış geliyor bana' diye konuştu.



Kurslarının yoğunluğu tercihte sebep



İZDEM Eğitim Kurumları Müdür yardımcısı Tuba Ayçil, kendilerine de özel ders taleplerinin geldiğini bu istekleri kurumlarında öğretmenlerle birlikte değerlendirilip isteklere göre hizmet ettiklerini dile getirdi. Ayçil, 'Biz yabancı dil ağırlıklı bir kurs merkeziyiz. Biz en baştan İngilizce, Fransızca, güzel konuşma ve yazma, inkılap tarihi ve matematik kurslarını veriyoruz. Okul yoğunluğundan dolayı çocuklar öncelikle okul kurslarına yazıldılar ama okul kurslarının yoğunluğundan ve yeteri kadar verim alamadıklarını görünce özellikle TEOG hazırlıkta bizim gibi kursları tercih etmeye başladılar. Özel okula giden de devlet okuluna giden de ders alıyor. Birebir matematik, diksiyon ve hızlı okuma dersleri veriliyor ve tercih ediliyor' dedi. Dershane ler kapatıldı, yerine özel öğretim kursları geldi, bu kurslarda verilecek ders sayıları da sınırlandırıldı. Bu durum öğretmenlerden birebir alınan derslere olan ilgiyi artırdı. Şimdi 14 alana kadar ders veren öğretmenler, adeta dershane gibi çalışıyor. Aralarında sınav kazandırma garantisi veren de var. Dershanelerin kapatılması özel ders veren kişi ve kurumların işine yaradı. Son zamanlarda artan talep ile özel ders alan öğrencilerin sayısı iyice arttı. Özel derse olan ilginin fazla olmasının nedenini anlatan kendisi de özel bir eğitim kurumunda çalışması haricinde birebir özel ders de veren Berrak Damla Güzel, bir öğrencinin özel ders almasında öğrencinin temelinin iyi olmamasının etkili olduğunu belirterek, 'Öğrencinin temelden bazı eksiklikleri olduğunda ve okuldan beklediği verimi alamadığı durumlarda dışarıdan özel ders alınıyor' dedi.Bu sorunun temelinde de öğrencinin ders çalışmamasının yattığını belirten Güzel, 'Özel ders alan öğrenci evde tek başına ders çalışamıyordur, yani özdisiplin eksikliği vardır.Burada öğrenciye yol, yöntem göstermek ve özdisiplinini sağlaması amacıyla özel öğretmen tutuluyor' diye konuştu.Çocukların derslerdeki başarılarını arttırmak için tutulan öğretmenlerin veli ve öğrenciye sınavı kazandırma garantisi vermesinin ise riskli ve tehlikeli olduğunu dile getiren Güzel, 'Ben de zamanında özel ders aldım. Benim gittiğim öğretmenlerde de bu vardı, 40 soruda 35 üstü yapma garantisi. Gerçekten bunu yapan öğretmenler çok deneyimli ve aktif olabiliyor. Çevremde de bu tür ders verenler var ama bu garanti verilecek bir konu değil. İlkin o yıl nasıl bir sınav sorusu çıkacağına dair fikrimiz yok. Her sene sınav sorularının tipi değişiyor. Mesela ben fizik öğretmeniyim şu an YGS Fizik'te sayısal soru neredeyse çıkmıyor. Tamamen Türkçe bilgisi ölçer gibi yoruma dayalı sorular çıkıyor. Böyle olduğunda biz öğrenciye kadar konunun püf noktalarını, detaylarını, teorik kısmını ne kadar iyi verirsek verelim o öğrencinin yorumlama gücü, Türkçe bilgisi, okuma anlama becerileri eksikse biz istediğimiz başarıyı elde edemeyiz. Kendi alanımla ilgili konuşursak, öğrenciye sadece fizik değil başka beceriler de kazandırmak gerektiğini düşünüyorum ama bu da çok zor bir şey, özel dersle gerçekleştiremeyiz bunu' diye konuştu.Kısa bir süre zarfında TEOG, YGS ve LYS sınavları için özel ders alacakları da uyaran Güzel, 'Öğrencinin 1 ayda sınava hazır olması için ders aldırılması ve bunun akabinde sınavı kazanacağını düşünmek büyük bir hata. O zamana kadar öğrenci ders çalışmamış, tekrar etmemiş, soru çözmemiş, konuyla ilgili yeteneklerini geliştirememiş. Böyle bir öğrenciye bir ay gibi kısa bir sürede konuyu anlatıp bitirmek imkansız. En fazla öğrenciye 2-4 konunun kazanımları kazandırılabilir. Onunla da 3-4 soru çözebilir. Bana da geliyor son bir-iki ay kala 'benim çocuğumun fizik dersi hiç yok' diyorlar. 35-40 tane soru anlatmamı bekliyorlar. Açık olmakta fayda var. Benim iki ayda yapabileceğim 30 fizik sorusundan 10-15 soru. Onunda formüllerini ezberlettirebilirim. Öğrenci dersle ilgili hiçbir şey bilmiyorsa o işe kalkışmamak en iyisidir. Para için bu işi yapıyorsanız bunu herkese söylemek basittir ama işi gerçekten eğitimcilik, vicdan işi olarak görüyorsanız en başta kesin sözler vermek çok yanlış' dedi.Özel ders verenlerin fiyatlarını ve haftada kaç gün ders alınması gerektiğini de açıklayan Güzel, 'Özel dersin ücreti 30-50'den başlayıp 300-400'e kadar çıkabiliyor. Velilere biz fiyat verdiğimiz zaman veli bize daha ucuza 50 liraya ders veriyorlar diyebiliyor. Samimi olarak söylüyorum 50 liraya ders aldırttığı kişi ya üniversite öğrencisidir ya yeni mezundur ya da gerçekten kendini yeterli görmeyen kişidir. Ben kendimin yeterli olduğuma inanıp, alanımda iyi olduğumun farkındaysam ve bu çocuğa gerçekten öğrenciye gerçekten bir şeyler kazandıracağımı düşünüyorsam her şeyin bir hakkı var açıkçası. Benimde 30-50'ye ders verdiğim zamanlar oldu, üniversite okurken, yeni mezun olduğumda o da kendimi göstermek ve ispatlamak içindi. Burada amaç para değildi benim için. Bazen amaç para olmayabiliyor. Velilerin 30-50'ye ders verenle 100-120'ye veren yılların, kendini kanıtlamış öğretmenini aynı kefeye koyması yanlış geliyor bana' diye konuştu.İZDEM Eğitim Kurumları Müdür yardımcısı Tuba Ayçil, kendilerine de özel ders taleplerinin geldiğini bu istekleri kurumlarında öğretmenlerle birlikte değerlendirilip isteklere göre hizmet ettiklerini dile getirdi. Ayçil, 'Biz yabancı dil ağırlıklı bir kurs merkeziyiz. Biz en baştan İngilizce, Fransızca, güzel konuşma ve yazma, inkılap tarihi ve matematik kurslarını veriyoruz. Okul yoğunluğundan dolayı çocuklar öncelikle okul kurslarına yazıldılar ama okul kurslarının yoğunluğundan ve yeteri kadar verim alamadıklarını görünce özellikle TEOG hazırlıkta bizim gibi kursları tercih etmeye başladılar. Özel okula giden de devlet okuluna giden de ders alıyor. Birebir matematik, diksiyon ve hızlı okuma dersleri veriliyor ve tercih ediliyor' dedi.