Kışlalı Parkı’na muhteşem açılış

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’de 25 dönüm alan üzerine kurduğu Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin de katıldığı gösterişli bir törenle açıldı. 10 bini aşkın İzmirlinin katıldığı törenin davetlileri arasında, Kışlalı’nın eşi ve kızları da vardı. Parkın girişi, Kışlalı’nın ev sevdiği ağaç olan katalpa ile taçlandırıldı. Törende konuşan İnce, “Türkiye’de umutları tazelemek istiyoruz. En büyük projemiz huzur. Bunu yapacağız” dedi

İzmir ve İzmirliler, 1999 yılında hain bir bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren siyasetçi ve yazar Ahmet Taner Kışlalı’yı unutmadı. İzmir Milletvekilliği ve Kültür Bakanlığı da yapan Kışlalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çiğli’de 25 dönüm alan üzerine kurduğu parkta yaşatıldı. Ahmet Taner Kışlalı'nın adı verilen park, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Törene, Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı ile kızları Nilhan Nur Kışlalı, Dolunay Kışlalı Edis, damadı Enes Edis ve torunu Mert Edis de katıldı. Eşinin 1997 Eylül’ünde Ankara’daki evlerinin önüne diktiği katalpa ağacının aynısını parkta gören Nilüfer Kışlalı, hem çok heyecanlandığını hem de gururlan dığını söyledi.

İnce’nin Kışlalı hayranlığı

Parkı dolduran binlerce İzmirlinin tezahüratları arasında kürsüye gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Türkiye’de umutları tazelemek istiyoruz. En büyük projemiz huzur. Bunu yapacağız” dedi.

Alandaki heyecanlı topluluktan Ahmet Taner Kışlalı için birer Fatiha okumalarını isteyen İnce, onunla bir anısını da anlattı: “Yıllar önce Yalova’da Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanıyken kendisine telefon açmıştım. O zamanlar cep telefonu yoktu, evini aradım dedim ki ‘Yalova’da panel yapmak istiyoruz gelir misin?’ ‘Seve seve gelirim’ dedi. Kendisine Yalova’dan araç göndermeyi teklif ettim ama ‘bu ülkenin kaynakları o kadar bol değil, masrafa gerek yok otobüse biner gelirim’ dedi. Sonra gerçekten de otobüse bindi tevazu içinde. Otelde kartvizit bıraktım ev telefonumu da yazdım. Bir eksiği ihtiyacı olduğunda bana ulaşabilsin diye. Aradığında bana dedi ki ‘en son gittiğim kahvede ıhlamur içmek istedim ama yoktu, çay içtim.’ Ben de bah çemdeki ıhlamurdan ona bir torba ıhlamur yolladım.” İnce daha sonra alanda bulunanlarla birlikte Kışlalı için Fatiha okudu.

En sevdiği yer; parktı

İzmirlilerin Ahmet Taner Kışlalı’ya olan vefasından dolayı duygusal anlar yaşadığını dile getiren eşi Nilüfer Kışlalı, “Ahmet her konferansa gittiğinde ona ‘Hocam bir şey ister misin? ‘diye sorarlardı. Ahmet de her defasında ‘Benim kalacağım yer parka yakın olsun’ derdi. Parkları çok severdi, parklarda yürümeyi çok severdi. İnsanlar anıldığı sürece yaşar, bunu da biliyorum. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. İzmir bize vefanın semt adı olmadığını gösterdi. Bu yıl Ahmet’in aramızdan ayrılışının 19. yılı ve İzmirliler bize büyük bir gurur yaşattı” şeklinde konuştu.

Gururlandıran proje

Babası hayatta olsaydı, onu en gururlandıracak şeyin bir park açılışı olacağını söyleyen büyük kızı Dolunay Kışlalı Edis, duygularını şöyle anlattı:

“Babam yeşile, ağaçlandırmaya çok önem veriyordu. Ankara’da yaşadığımızda küçücük de olsa bir park açıldığında hemen bize gelir, oraya ağaçlar dikildi diye sevinçle bizimle paylaşırdı. Özellikle CHP’li belediyelerin çevreye olan duyarlılığı çok fazla. Yaşam alanlarına, yeşile, ağaca ihtiyacımız var ve git gide boğuluyoruz. Bu yapılan projeler büyük bir nimet ve umarım bu nimeti gençlerde değerlendirip anlarlar. Çocukların ve 50 yaş üstü insanların yürüyüş, spor yapabilecekleri, nefes alabilecekleri ortamların olmasına da babam çok önem verirdi. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesi bizi çok gururlandırdı.”

Vefa değil geçmişi hatırlamak, hatırlatmak

Ahmet Taner Kışlalı’nın küçük kızı Nilhan Nur Kışlalı ise oturdukları semtteki anısından şöyle bahsetti:

“2 sene önce evimizin yakınlarındaki parka babamın ismini verdiler. Açılışına bizi davet ettiklerinde benden 5-6 yaş küçük kişilerle konuşma şansım oldu ve babamın ismini daha önce hiç duymadıklarını, parkın açılışı vesilesiyle araştırdıklarını söylediler. Ben de o zaman şunu anladım. Aslında böyle projeler vefanın haricinde, önemli ismi tekrar hatırlatmak için de bir vesile. Geçmişini hatırlamayanlar onu tekrar yaşamaya mecburlardır. Geçmişimizi hatırlamak dileğiyle.”

392 ağaç ve katalpa

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece Çiğli’nin değil, kentin tamamı için önemli bir çekim merkezi olacak ‘Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nın 11 bin metrekaresini yeşil alan olarak düzenledi. Parkta, seyir terasları ve açık fitness alanları oluşturuldu. Ayrıca yeni nesil çocuk oyun alanları ile dinlenme ve toplanma mekanları hazırlandı. 3 bin 500 metrekare çim alan düzenlenen parka toplam 392 adet ağaç dikildi.

Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı’nın yazdığı bir mektuptan yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkta merhum gazetecinin en sevdiği ağaç olan "katalpa"ya da yer verdi. Kışlalı’nın 1997 Eylül’ünde evinin önüne diktiği katalpa ağacının aynısı, kendi adını taşıyan parkın en özel köşesine yerleştirildi. Oya, kırmızı yapraklı süs eriği ve akasya ağaçları, çiçekleri ve yaprak dokusuyla parka ayrı bir renk verdi. Çınar yapraklı akçaağaç, melez servi, mavi servi, grevilya, fıstık çamı ve Londra çamı türlerindeki ağaçlar ile çiçekli çalı grubundan güzellik çalısı, bahar dalı, ağaç hatmi, beyaz zakkum, gül türleri, kokusuyla ünlü lavanta, biberiye, defne ve Arap yasemini türlerindek i çalı grupları da, parkı şimdiden kentin yeni çekim merkezlerinden biri haline getirdi.