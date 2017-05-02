Kitap Fuarı'na öğrencilerden yoğun ilgi

Zeynep Kaya- Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 22. İzmir Kitap Fuarı, 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kitapseverleri ağırladı. Birçok yazar, şair ve sinema sanatçısını sevenleriyle buluşturan Fuara ilk ve ortaokul öğrencileri de yoğun katılım gösterdi. 22 Nisan tarihinde Kültürpark Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda başlayan 22. İzmir Kitap Fuarı yazarları okuyucularıyla buluşturmaya devam ediyor. 30 Nisan tarihine kadar sürecek fuara yediden yetmişe herkes yoğun ilgi gösterdi. Karşıyaka Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri de Kültürpar Uluslararası İzmir Fuar Alanı'na katılanlar arasında yerini aldı. Öğrencilerin hem kitaplara hem de yazarlarına yoğun ilgi gösterdiği fuarda birbirinden renkli kitaplar alan öğrenciler oldukça mutlu olduklarını belirtti. Sınıf öğretmeni Mehtap Doğan ise, "Kitap okuma oranının gittikçe azaldığı bu zamanlarda öğrencilerimize kitap okuma sevincini aşılamamız gerekiyor. İzmir Uluslararası kitap fuarının buna çok iyi vesile olacağını düşünerek öğrencilerimizi fuara getirdik. Getirirken öğrencilerimiz sadece gezmekle yetinmedi, herbiri birkaç tane kitap da alarak bizleri mutlu etti. Birbirinden farklı kitaplar yazarlar ve yayınevlerinin buluştuğu bu fuarda başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
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