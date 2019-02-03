Kitaplar ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

İzmir’in Foça İlçesi’nde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Turizm Fakültesi öğrencileri kitap bağışlayacaklarla ihtiyaç sahibi kitapseverleri buluşturuyor. İhtiyaç sahiplerinin talep ettiği kitap isimlerini sosyal medya (twitter ve instagram) hesaplarından yayınlayan öğrenciler, bağışçılardan gelen kitapları dileyenlere ulaştırıyor

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm Topluluğu sözcüsü Ramazan Okan Sarıkaya, Ortaokul yıllarında kitaplara erişmenin herkes için kolay olmadığını farkettiğini, bir köy okulu için kitap toplamaya başladığını ve projeyi üniversite yaşamında bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte tekrar hayata geçirdiklerini söyledi.

Kişilerden önce topladıkları kitapları İzmir’in Torbalı İlçesi’ndeki bir ilkokulun öğrencilerine ulaştırdıklarını belirten Okan Sarıkaya; “Sadece okula giden çocukların değil, dışarıdaki insanların da kitap okumaya ihtiyacı var. Bazı insanlar bazı kitapları özellikle okumak istiyor, ama cidden kitap edinmekte zorlanıyor. Okulumuzda beni destekleyecek insanların olduğunu gördüğümde, sosyal medyayı kullanarak yeniden başlamaya karar verdik. Kağıt fiyatlarının arttığını bunun yanında kitap fiyatlarının da bundan etkileneceğini belirten gazete haberlerini gördüğümde, artık ulaşmanın daha zor hale geldiği kitaplara erişimi sağlayacak projeyi canlandırmaya karar verdik. Maddi durumu yeterli, bağışlamaya istekli olanla, kitabı edinemeyen bireyleri sayfamızda bir araya getirmeye başladık. Bağışlamak isteyenlerden kitaplarını alıyoruz, sayfamızda fotoğraflarını yayınlıyoruz. Kitabı edinmek isteyenlere bazen elden, bazende kargo ile gönderiyoruz. Kitabını paylaşmak isteyenle kitap okumak isteyenleri buluşturuyoruz.” Dedi.

Okan Sarıkaya ilgilenenlerin twitter’da @deufocaturizm ‏ ve instagram’da deufocaturizm sayfalarını ziyaret ederek, kendilerine destek verebileceklerini sözlerine ekledi.