Kitapları ile geziyorlar

Zeynep Kaya-İzmir Kütüphaneciler Derneği ve İzmir -İzmir Kütüphaneciler Derneği ve İzmir Bisiklet çiler Derneği'nin ortak yürütmüş olduğu 'Kitabımla Geziyorum' etkinliği kapsamında yüzlerce vatandaş bisiklet turu düzenledi. Bisikletiyle tur düzenleyen üyeler, bisiklet sürmenin yanı sıra ellerine kitap larını da alarak Kütüphanecilik Haftası'nı kutladı.



'Bisiklet de sürerim, kitap da okurum'



'Seneye kabartma kitapların da basılmasını istiyoruz'

Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda Bisikletçiler Derneği ve Kütüphaneciler Derneği'nin düzenlediği bisiklet turu ve kitap okuma etkinliğine birçok vatandaş yoğun katılım gösterdi. Bisikletiyle gelen vatandaşlara Kütüphane Haftası kapsamında kitap dağıtımı yapıldı. Kitap okuma ve bisiklet sürme etkinliğine katılanlar arasında İzmir Eş Pedal Derneği üyeleri de yer aldı.Türk Kütüphaneciler Derneği'yle yürütülen proje kapsamında İzmir Bisikletçiler Derneği Temsilcisi Fisun Özkala, düzenlemiş oldukları etkinlik hakkında "Biz bu turu 3 defadır yapıyoruz. Cumhuriyet Meydanı'ndan Üç Kuyular İskele'ye doğru hareket ederek, tüm halka hem bisiklet sürme hem de kitap okuma bilinci aşılamayı hedefliyoruz. Bisikletimizi sürerek, sakin bir yere çekilip kitaplarımızı okuyoruz. Bu etkinlikte bizlere desteğini esirgemeyen İzmir Emniyet Müdürü ve Trafik Şube Müdürü'ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaptığımız her türlü etkinlikte güvenlik tedbirlerimizi alarak sağlıklı bir proje yapmamıza vesile oluyorlar" diye konuştu.Gören üyelerle görmeyenlerin aynı bisiklet üzerinde pedal çevirdiği İzmir Eş Pedal üyeleri de etkinliğe katıldı. Grup üyelerinden Saldıray Altındağ, "Bizler de görme engelliler olarak yapılan etkinliğe katılım sağladık. Seneye kabartma kitaplar dağıtılması açısından söz aldık. Görme engelliler olarak normal basılan kitapları okuyamadığımız için, seneye yapılacak etkinlikte kabartma kitap basılmasını istiyoruz. Biz görenler ve görmeyenler olarak hep beraber bisiklet süren ekibiz, birlikte sosyalleşiyoruz" dedi.