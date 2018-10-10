KitVak yatırımlarıyla insanların hizmetinde

Ege Üniversitesi-Kitvak Konukevi'nde, Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı YMM Ramazan Soncul başkanlığında Kitvak'ın insanlara yapmış olduğu hizmetlerin anlatıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Vakfın faaliyetleri ile İzmir'e katılan değerlerin anlatıldığı toplantıya konuk evinde ilk günden beri kalanlarla pasta kesildi. mensuplarıyla bir araya gelen Kitvak Yönetim Kurulu ise ekonomik yönden zorluk içindeki hasta ve hasta yakınlarının umudu olmaya devam edeceklerinin altını çizdi

Süleyman Gülen- Kurulduğu günden bu yana, onkoloji ile mücadele eden hasta ve hasta yakınlarının hizmetinde olan Kitvak'ın bir hastane ve ekonomik gücü yetersiz hasta ve hasta yakınlarının barınma sorunlarını çözmek amacıyla iki konukevini hayata geçirdiğini söyleyen Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı YMM Ramazan Soncul, "Kitvak güzel İzmirimiz'de kurulmuş, çok kıymetli bağışçı ve hayırseverlerle bugünlere ulaşmış, hasta ve hasta yakınlarına umut olmak adına 3 büyük eseri hizmete sunarak; eski rakamla 50 trilyon, şimdiki ifadeyle 50 milyon TL'lik yatırım yaparak örnek bir imece organizasyonuna imzasını atmıştır" dedi.

Vakfın ilk eseri olan Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nin bugün için yılda 45 bin hastaya hizmet verdiğini hatırlatan Soncul, hastanenin Pediatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi'nin Avrupa Transplant Birliği tarafından akredite ve onaylı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin köklü üniversitelerinden Ege Üniversitesi'nin alanında uzman sağlık çalışanlarının başarılı operasyonları ile uluslararası anlamda da takdirle izlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Soncul "Hastanemiz, bugün için kendi alanında dünyanın en büyük akreditasyonu olan 'JACIE Accreditation' için başvurusu kabul edilmiş bir sağlık merkezi olmayı başarmıştır. Gerek operasyonları ve gerekse hasta memnuniyeti açısından örnek çalışmalarından dolayı emeği geçen doktor ve hemşirelerimiz ile tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha kutluyorum" dedi.

KİTVAK konukevlerinde 116.482 geceleme

Kitvak'ın ekonomik gücü yetersiz hasta ve hasta yakınlarının barınma sorunlarını çözmek, onları soğukta, yağmurda hastane bahçelerinde, koridorlarında yatmaktan kurtarmak amacıyla Ege ve Dokuz Eylül Üniversite Hastane kampüslerinde hayata geçirdiği iki 'konukevi' projesinin de hedefine ulaşmış olduğunu görmenin mutluluk ve huzurunu yaşadıklarını ifade eden Soncul, "Vakfımızın 7 yıl önce Ege Üniversitesi'nde 7 Ekim'de hizmete açtığı KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevinde bugüne kadar 109.830 geceleme yapılırken; 2018 Aralık ayında hizmete sunduğumuz Dokuz Eylül Üniversitesi Kitvak-Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi'nde ise 6.652 olmak üzere her iki konukevimizde toplam 116.482 geceleme gerçekleşmiştir. Konukevlerimizde konaklayan hasta ve yakınları; güleryüzlü kaliteli hizmetten, konukevinin tedavilerini sürdürdükleri hastane yerleşkesinde olmasından dolayı çok memnun. Her iki konukevimizin yöneticilerine ve konukevi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Askıda oda 102 insana umut oldu

Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı YMM Ramazan Soncul, 2018 yılını 'Askıda Oda' yılı ilan ettiklerini ve yıl boyunca bu kapsamda bağışçı ve hayırseverlere çağrıda bulunduklarını hatırlatırken, 2014 yılı Aralık ayında başlanan bu uygulama kapsamında Ege Üniversitesi Kitvak Konukevi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kitvak-Abdulrezzak Sancak Konukevi'nden 102 hasta ve hasta yakınının toplam 4.128 gece vakıf tarafından ücretsiz olarak konuk edildiğini söyledi.

Soncul, "Bu rakamlar KİTVAK'ın ne kadar önemli ve büyük bir ihtiyacı karşıladığının ve karşılamaya devam edeceğinin göstergesi. Biz vakıf olarak, hizmeti hep çok önemsedik. Tüm bu eserler, İzmir'de İzmirliler'in ve vakfımızın çalışmalarını takdir eden birçok kişi ve kurumun desteği ve katkılarıyla ortaya çıktı. Kitvak'a can suyu olan tüm bağışçı ve hayırseverlerimize, faaliyetlerimizi kamuoyu ile paylaşmak adına her zaman yanımızda olan siz değerli basın mensuplarına ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.